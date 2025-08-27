80 شهيدا في غزة منذ فجر الثلاثاء (فيديو)

استشهد 80 فلسطينيا منذ فجر الثلاثاء جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، من بينهم 15 شهيدا من منتظري المساعدات الإنسانية، وفق ما أفاد به مراسل الجزيرة مباشر.

وتوزعت الحصيلة على المناطق الثلاث للقطاع بواقع 33 شهيدا في شمال غزة، و22 في وسط القطاع، و21 في جنوبه.

وفيما يلي تفاصيل المجازر وفقا لمناطق القطاع:

شمال غزة:

7 شهداء في قصف مدفعي إسرائيلي على منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

شهيد بقصف منزل في محيط أبو إسكندر بحي الشيخ رضوان.

شهيد آخر بقصف منزل في حي التفاح شرق المدينة.

5 شهداء بينهم طفلة في غارة استهدفت مجموعة مواطنين في شارع فهمي بيك.

3 شهداء وإصابات في استهداف آخر بسوق الساحة شرق المدينة.

3 شهداء في قصف على حي الصبرة جنوب المدينة.

وسط القطاع:

شهيدان في استهداف منزل لعائلة النباهين بمخيم البريج.

شهيدان في قصف إسرائيلي على منزل آخر بالمخيم ذاته.

شهيد في غارة على منزل عائلة أبو زبيدة بالبريج، مع بقاء مفقودين تحت الأنقاض.

أم ورضيعتها استشهدا في قصف مستودع نازحين بشارع عكيلة بدير البلح.

شهيد قرب ملعب الدرة شمال دير البلح.

شهيدان بقصف خيمة نازحين في منطقة السوارحة غرب النصيرات.

7 شهداء من منتظري المساعدات قرب وادي غزة.

جنوب القطاع:

6 شهداء من عائلة كوارع في قصف استهدف خيمة نازحين مقابل ميناء القرارة شمال غرب خان يونس.

6 شهداء من منتظري المساعدات جنوب مدينة خان يونس.

أكثر من 62 ألف شهيد

تأتي هذه المجازر في إطار العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أسفر حتى الآن عن 62,819 شهيدا معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى 158,629 مصابا، في حين لا تزال أعداد من الضحايا تحت الأنقاض وسط عجز فرق الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.