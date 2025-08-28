أبرزهم براد بيت وخواكين فينيكس.. نجوم هوليوود يدعمون فيلم “صوت هند رجب”

انضم عدد من نجوم هوليوود أبرزهم براد بيت وخواكين فينيكس وروني مارا وألفونسو كوارون بالإضافة إلى جوناثان غليزر إلى قائمة المنتجين التنفيذيين للفيلم الدرامي “صوت هند رجب”، الذي يتناول مأساة الطفلة الفلسطينية التي استشهدت مع أسرتها في غزة عام 2024، وذلك قبيل عرضه العالمي الأول في مهرجان البندقية السينمائي.

وتشارك في إنتاج الفيلم أيضا شركة “Plan B” التي يملكها بيت إلى جانب شركات إنتاج عالمية وإقليمية مثل “Film4″، بحسب ما ذكر موقع “deadline” المختص في مجال أخبار الترفيه.

ويبرز في العمل دعم شخصيات عامة بارزة مثل المنتجة جيميما خان، ورجل الأعمال الكندي فرانك جيسترا، ومصممة المجوهرات سابين جيتي.

ويروي الفيلم، الذي أخرجته التونسية كوثر بن هنية، المرشحة مرتين لجائزة الأوسكار، قصة الطفلة هند رجب التي استشهدت مع 6 من أفراد عائلتها بعد استهداف سيارتهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتهم الفرار من غزة.

وحاولت هند وطفلة أخرى التواصل مع الهلال الأحمر الفلسطيني طلبا للنجدة، لكن عُثر عليهما لاحقا وقد فارقا الحياة مع اثنين من المسعفين.

ويتضمن الفيلم تسجيلا حقيقيا لمناشدة هند الأخيرة قبل وفاتها، ومن المقرر أن يُعرض أيضا في مهرجانات تورنتو وسان سباستيان وبوسان ولندن هذا الخريف.

وأثارت عملية الاغتيال موجة احتجاجات عالمية، منها تسمية طلاب جامعة كولومبيا إحدى قاعاتها بـ”قاعة هند”.

وأكدت المخرجة كوثر بن هنية: “جوهر هذا الفيلم بسيط جدا وصعب في الوقت ذاته: لا أستطيع قبول عالم ينادي فيه طفل للمساعدة ولا يجيب أحد. هذه القصة ليست عن غزة فقط، بل عن ألم إنساني عالمي، والسينما قادرة على حفظ الذكرى ومقاومة النسيان”.

ويضم فريق الإنتاج ناديم شيخ روحه وأوديسا راي وجيمس ويلسون، ويشارك في بطولته سجا الكيلاني ومعتز ملحيس وكلارا خوري وأمير حليحل، وتتولى شركة “Party Film Sales” و”CAA” تسويق الفيلم.