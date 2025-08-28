أحد مستشاري ماكرون للجزيرة مباشر: غالبية الإسرائيليين يطالبون بإنهاء الحرب (فيديو)

قال عوفر برونشتاين، مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط، في حديثه لقناة الجزيرة مباشر، إن غالبية الإسرائيليين لا يتفقون مع سياسات حكومتهم، مضيفا أن 80% منهم يطالبون بإنهاء الحرب والإفراج عن الرهائن، فيما يوافق 60% على قيام دولة فلسطينية إذا اعترفت الدول العربية بإسرائيل.

وانتقد برونشتاين الرسالة التي وجهها نتنياهو إلى ماكرون واعتبرها “مليئة بالأكاذيب والتلاعب”، مؤكدا أن فرنسا “لا تدعم ولن تدعم أبداً الإرهاب”.

وأوضح برونشتاين أن حماس لم ترفع العلم الفلسطيني في هجوم السابع من أكتوبر، وأن دوافعها لم تكن وطنية بل دينية على حد زعمه، مثلها مثل اليمين الإسرائيلي الذي يسعى لجعل إسرائيل دولة فصل عنصري.

وأضاف: “كلا الطرفين لا يريدان دولة فلسطينية، وهذا ليس في صالح الفلسطينيين ولا الإسرائيليين”.وأشاد بالإطار الذي وضعته جامعة الدول العربية مؤخرا والذي ينص على دولة فلسطينية منزوعة السلاح.

الفلسطينيون يستحقون السيادة

أكد مستشار ماكرون أن الفلسطينيين “يستحقون السيادة والحرية والكرامة”، معتبراً أن وجود دولة فلسطينية كان سيحول دون أحداث السابع من أكتوبر.

ودعا إلى تغيير السردية في المنطقة قائلاً: “اليهود ضحايا ما حصل في أوروبا، وليس في الدول العربية، وأضاف “عشنا بسلام في الماضي، ولا شيء يمنع أن نعيش بسلام مجدداً”.

كما انتقد برونشتاين بشدة الحرب الإسرائيلية على غزة التي “يجب أن تتوقف فوراً”، مؤكداً أن غالبية الضحايا هم مدنيون من نساء وأطفال، كما دعا حركة حماس إلى الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين لإنهاء الحرب.

واعتبر برونشتاين في ختام حديثه أن “اليمين الإسرائيلي المتطرف يحتجز غالبية الإسرائيليين رهائن”، وأن رسالة ماكرون الأخيرة كانت تهدف إلى تحريرهم من قبضة المتطرفين.

ماكرون يرد على نتنياهو

تشهد العلاقات الفرنسية الإسرائيلية توترا متزايدا على خلفية الحرب في غزة وسياسات الاستيطان في الضفة الغربية.

واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاتهامات التي وجهها بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لفرنسا بالتقاعس في مكافحة معاداة السامية، تمثل “إهانة” للشعب الفرنسي بأسره، داعيا نتنياهو إلى وقف ما وصفه بـ”الهروب القاتل نحو الأمام” في غزة.

وفي رسالة نشرت صحيفة “لوموند” مضمونها، يوم الثلاثاء، شدد ماكرون على أن “اتهامات التقاعس هذه في وجه آفة نكافحها بكل قوانا هي غير مقبولة وتشكل إهانة لفرنسا بأكملها”، مؤكدا ضرورة عدم تسييس الجهود المبذولة في هذا المجال.

وأضاف الرئيس الفرنسي “أدعوكم رسميا إلى الكف عن الهروب القاتل وغير القانوني إلى الأمام في حرب دائمة في غزة، تعرض بلدكم للمهانة وتضع شعبكم في طريق مسدود، وإلى التوقف عن إعادة استيطان الضفة الغربية غير القانونية وغير المبررة”.