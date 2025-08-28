إذاعة الجيش الإسرائيلي تكشف تفاصيل قصف صنعاء وقيادات “أنصار الله” المستهدفة

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الغارة على العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الخميس، جاءت بعد الحصول على معلومات استخباراتية تفيد باجتماع مجموعة من قيادات جماعة “أنصار الله” لمتابعة خطاب زعيمهم عبد الملك الحوثي.

وأضافت الهيئة أنه عقب ورود هذه المعلومات الاستخباراتية، جرى إقرار سريع للخطط بمشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير.

وبث الجيش الإسرائيلي على موقع “تلغرام” مقطع “فيديو” يظهر كاتس وزامير، ومعهما مجموعة من القادة الإسرائيليين، في مقر سلاح الجو خلال الهجوم الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في اليمن، من بينهم قائد سلاح الجو اللواء تومر بار، ورئيس شعبة الاستخبارات اللواء شلومي بيندر، ورئيس شعبة العمليات اللواء يتسحاق كوهين، وقائد قيادة العمق الجديد اللواء دان غولدفوس.

ونقلت الهيئة عن مصادر إسرائيلية أن طائرات سلاح الجو شنّت أكثر من 10 غارات على صنعاء، مركزة على ما وصفته “ببيوت ومقرات سرية كان يتحصن فيها قادة حوثيون من المستويين السياسي والعسكري”.

“اجتماع لمجلس الوزراء”

وفي السياق، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن اجتماع القيادات الحوثية كان أشبه بـ”اجتماع لمجلس وزراء”، شارك فيه مسؤولون عسكريون إلى جانب قيادات سياسية (وزراء) من صفوف الحوثيين.

ونقلت الإذاعة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها “الاتجاه إيجابي – نُقدّر أننا نجحنا”.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، من بين الشخصيات التي استهدفتها الضربة الإسرائيلية رئيس أركان جماعة “أنصار الله”، محمد العمري.

وكان أيضا في المبنى الذي تم استهدافه قيادات الصف الأول مثل وزير الدفاع ووزير الداخلية في جماعة “أنصار الله”.

“عبد الملك الحوثي لم يكن بالاجتماع”

كما نقلت الإذاعة عن مصادر أمنية أنه يرجح أن عبد الملك الحوثي لم يكن موجودا في موقع القصف، حيث كان يلقي خطابه الأسبوعي.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن نتائج الضربة لا تزال غير واضحة، مشيرة إلى أن الضربات الإسرائيلية لليمن لم تنجح في وقف هجمات الحوثيين المستمرة على إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات.

ومن جانبها أعلنت قناة المسيرة التابعة للحوثيين على حسابها على منصة “إكس” وقوع هجوم إسرائيلي جديد استهدف العاصمة صنعاء.

يذكر أن هذا هو ثاني هجوم من نوعه على صنعاء في أقل من أسبوع. والأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مواقع “عسكرية” تابعة للحوثيين في صنعاء، من بينها أهداف تقع قرب القصر الرئاسي ومحطات للطاقة ومنشأة لتخزين الوقود، وذلك “ردّا على الهجمات المتكررة التي شنّها النظام الحوثي الإرهابي على دولة إسرائيل ومدنييها”.

وذكرت “رويترز” أن نصر الدين عامر، وهو مسؤول بارز في جماعة “أنصار الله”، قال اليوم الخميس إن جماعة الحوثي ستواصل التضامن مع الفلسطينيين في غزة.