ارتفاع سعر الذهب لأعلى مستوياته في أسبوعين.. تعرف على سعره في مصر

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس إلى أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من تراجع الدولار وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وسط مخاوف حول استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في ظل ضغوط مستمرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس المجلس وأعضاءه.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3394.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 11 أغسطس/آب في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول قليلا بنسبة 0.1 % إلى 3451.60 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.1 % مقابل سلة من 6 عملات منافسة مما قلل من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

مخاوف بشأن الاحتياطي الفيدرالي

وقال كايل رودا محلل أسواق المال في “كابيتال دوت كوم” لرويترز “لدينا الكثير من الاهتمام الإيجابي بالذهب بسبب مشكلات تتعلق بالثقة في المؤسسات والمخاطر التي تحيق باستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي”.

وكان ترامب أصدر قرار بعزل ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، التي رفضت القرار ورفعت دعوى قضائية لإبطاله، في خطوة رأى فيها المراقبون محاولة من ترامب لفرض سيطرته على هذه المؤسسة الهامة التي تتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية.

كما وجه ترامب انتقادات حادة وبشكل متكرر إلى جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، ووصفه الرئيس الأمريكي بأنه “متأخر جدا” في اتخاذ قرار تخفيض سعر الفائدة.

ويترقب المستثمرون صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر صدوره الجمعة.

توقعات بتخفيض الفائدة الأمريكية

وقال رودا “نبحث عن محرك يدفع الأسعار لتخطي مستوى 3400 دولار، ولهذا ستكون بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة مهمة للغاية. نتمسك بتفاؤلنا فيما يتعلق بالذهب”.

وتتوقع الأسواق بنسبة تتجاوز 88 % تخفيض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل.

وعادة ما يحقق الذهب أداء جيدا مع تخفيض سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية التي تعد وسيلة آمنة ومضمونة بالنسبة للمستثمرين.

أسعار الذهب في مصر

فيما يلي أسعار الذهب في مصر وفقًا لموقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تشمل المصنعية والضرائب.

عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في مصر 4635 جنيهًا.

عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 في مصر 3972.75 جنيهًا.

عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 في مصر 5297.25 جنيهًا.

عيار 14

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 14 في 3090 جنيهًا.

جنيه الذهب

بلغ متوسط سعر بيع جنيه الذهب في مصر 37080 جنيها.