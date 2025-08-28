استشهاد سيدة وطفل في غارة إسرائيلية دامية على مخيم البريج وسط القطاع (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر أن سيدة وطفلًا استشهدا وأصيب عدد من المدنيين جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في بلوك 10 بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

الهجوم الذي جاء في إطار العدوان المتواصل على القطاع، خلّف دمارًا واسعًا وحالة من الهلع بين سكان المخيم المكتظ بالنازحين، في مشهد يعكس سياسة الاحتلال القائمة على استهداف المدنيين العزل.

كما أفادت مصادر للجزيرة مباشر أن طائرات الاحتلال قصفت منزلاً آخر في شارع الشهداء بحي الرمال غرب مدينة غزة، ما أوقع شهيداً وعدداً من الجرحى.

وفي جنوب مدينة غزة، أفادت مصادر للجزيرة مباشر أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف الشارع 8 بقصف مدفعي عنيف.