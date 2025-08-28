شاهد: “كاميرا” مراقبة ترصد لحظة اغتيال رئيس ناد تركي سابق في إسطنبول

وثقت “كاميرات” المراقبة حادثة اغتيال رئيس نادي “أليمداغ سبور” التركي السابق، تونجاي ميريتش، بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر في رأسه داخل أحد المقاهي بمنطقة تشيكميكوي في إسطنبول.

وأظهرت المشاهد المصورة أن ميريتش (49 عاما) كان يتناول الطعام مع صديقه حين اقترب الجاني منه وأطلق النار مباشرة على رأسه قبل أن يلوذ بالفرار.

ونقل ميريتش إلى المستشفى بحالة حرجة، إلا أنه فارق الحياة لاحقا متأثرا بجراحه.

وأطلقت الجهات الأمنية التركية حملة موسعة للبحث عن منفّذ الحادثة، الذي تمكن من الفرار فور ارتكاب الهجوم، بينما أظهرت تسجيلات “الكاميرات” تفاصيل دقيقة للحادثة.

الجدير بالذكر أن تونجاي ميريتش شغل منصب رئيس نادي “أليمداغ سبور” التابع لبلدية تشيكميكوي قبل 3 سنوات، إلا أن النادي توقف عن النشاط في المواسم الأخيرة ولم يكن ميريتش يشغل أي مناصب رسمية في الوقت الحالي.