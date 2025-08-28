تسليم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات الفلسطينية إلى الجيش اللبناني (شاهد)

أفادت مصادر الجزيرة مباشر، أن الجيش اللبناني تسلم اليوم الخميس، 6 شاحنات محمّلة بالأسلحة ضمن الاتفاق القاضي بجمع السلاح من المخيمات الفلسطينية جنوبي نهر الليطاني.

وقالت الرئاسة الفلسطينية، إنه تم تسليم الدفعة الثانية من السلاح الموجود داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان للجيش اللبناني، مشيرة إلى اتفاق، على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان وتحسين ظروف اللاجئين.

لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني

وقال بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء في لبنان “استُكملت اليوم، الخميس،28 أغسطس/ آب، عملية تسلّم السلاح من داخل المخيمات الفلسطينية جنوب نهر الليطاني، حيث جرى تسليم دفعات من السلاح الثقيل العائد إلى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي، ووُضعت جميعها في عهدة الجيش اللبناني”.

وأضاف البيان الصادر عن لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، أن “العملية شملت ثماني شاحنات: ستّ من الرشيدية، وواحدة من البص، وأخرى من البرج الشمالي، على أن تُستكمل المراحل الباقية في بقية المخيمات وفق الخطة المتفق عليها”.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تشكل محطة أساسية تؤكد أنّ مسار تسليم السلاح يُستكمَل بجدّية تامة، ولم يعد من الممكن التراجع عنه، باعتباره خيارًا استراتيجيًا ثابتًا ومتفقًا عليه بين الدولة اللبنانية والدولة الفلسطينية.

“التزام حازم بمبدأ سيادة الدولة اللبنانية”

وقالت إن هذا المسار يعكس التزامًا حازمًا بمبدأ سيادة الدولة اللبنانية وبسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها، وبحصرية السلاح في يد مؤسساتها الشرعية دون سواها.

وأكد أن العملية تأتي تنفيذًا لما تقرر في القمة اللبنانية–الفلسطينية بتاريخ 21 مايو/أيار، وما أعقبه من اجتماع مشترك للجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام والذي “وضع خريطة طريق واضحة لإنهاء ملف السلاح الفلسطيني بشكل كامل ونهائي، وللحفاظ على كرامة الفلسطينيين المقيمين في لبنان وحقوقهم الإنسانية”.

وقال البيان، إنّ لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، إذ تشدد على أنّ هذه العملية تعبّر عن جدية راسخة في إنجاز هذا الملف، ترى فيها انتقالًا إلى مرحلة جديدة من العلاقات اللبنانية–الفلسطينية، قائمة على الشراكة والتعاون في صون الاستقرار الوطني واحترام السيادة اللبنانية”.

تسليم الدفعة الثانية من السلاح

في السياق، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الجهات الفلسطينية المختصة في لبنان سلمت الدفعة الثانية من سلاح منظمة التحرير الفلسطينية الموجود في المخيمات الفلسطينية في لبنان.

وأشار إلى أن المخيمات هي (الرشيدية والبص والبرج الشمالي) وقد سُلم السلاح للجيش اللبناني كعهدة (وديعة)على أن تستكمل عمليات التسليم لباقي المخيمات تباعا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والإنسانية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية.

وقال أبو ردينة إن الجانبين أكدا التزامهما بتوفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بما يضمن لهم حياة كريمة دون المساس بحقهم في العودة، أو التأثير في هويتهم الوطنية.

وأكد أن الجانبين شددا على التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وإنهاء أي مظاهر مخالفة لذلك، وأهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه.