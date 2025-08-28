السودان.. سيول غزيرة تحاصر “الحُرة” في ولاية نهر النيل والسكان يعلنون “النفير” (شاهد)

هطلت أمطار غزيرة في أنحاء متفرقة من السودان، مما أدى إلى سيول وفيضانات ضربت العديد من القرى والبلدات السودانية، وخاصة محافظات الدامر والمتمة وشندي بولاية نهر النيل أدت إلى نزوح عائلات.

وأظهر مقطع فيديو متداول، السيول الغزيرة التي تحاصر منطقة “الحُرة” في ولاية نهر النيل شمالي السودان، جراء هطل الأمطار الغزيرة بالمنطقة، الأربعاء، وقال مواطنون إن بعض المنازل قد تدمرت، لكن لم تحدث خسائر في الأرواح.

نزوح المئات جراء السيول

وأعلنت منظمة الهجرة الدولية، في بيان اليوم الخميس، عن نزوح 1070 شخصا، وانهيار 619 منزلا كليا وجزئيا جراء الأمطار والسيول التي ضربت ولاية نهر النيل شمالي السودان.

وأفادت الفرق الميدانية، بالمنطقة بانهيار 214 منزلًا كليا وتضرر 415 منزلًا جزئيًا، ولجأ النازحون إلى المناطق المفتوحة أو إلى المجتمعات المضيفة في مناطقهم.

وأمس الأربعاء، أعلنت السلطات السودانية مصرع 14 شخصا جراء السيول والأمطار التي اجتاحت ولايتي نهر النيل (شمال) وسنار (جنوب شرق)، مما أدى لانهيار مئات المنازل وتضرر آلاف السكان.

وفي ولاية القضارف في شرق السودان، أفادت الدائرة الحكومية المعنية بالأمطار الموسمية بتضرر 600 منزل، كما غمرت المياه نحو 8,500 فدان من الأراضي الزراعية.

وقالت “غرفة طوارئ الخريف” في ولاية القضارف، الثلاثاء، إن “السيول أدت إلى عزل قرى وقطع طرق رئيسية”، وناشدت بتدخل عاجل من المنظمات الإنسانية لتوفير الغذاء والمأوى والأدوية للمتضررين في مدينتين منكوبتين.

من جانبها قالت وكالة الأنباء الرسمية أن أسرة مكونة من أم وثلاثة أطفال، لقيت مصرعها مساء الثلاثاء بمدينة الدندر إثر سقوط غرفتهم نتيجة للأمطار الغزيرة التي شهدتها اجزاء واسعة بالمحلية وتسببت بأضرار كبيرة بالمنازل والطرق.

تحذير من “خطورة عالية”

وكانت الهيئة العليا للأرصاد الجوية بالسودان، قد أصدرت يوم الثلاثاء تحذيرا “برتقاليا” في ولايات الخرطوم ونهر النيل والنيل الأبيض، مشيرة إلى “خطورة عالية” محذرة من هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية ونشاط رياح.

وتهطل عادة أمطار غزيرة بفصل الخريف في السودان، الذي يبدأ من يونيو/حزيران وحتى أكتوبر/تشرين أول، وخلالها يواجه البلد سنوياً فيضانات واسعة النطاق.

وتتزامن الكوارث الطبيعية في السودان هذه الأيام مع معاناة السودانيين جراء حرب مستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع ، منذ منتصف إبريل/ نيسان 2023.