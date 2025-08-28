المبعوث الأمريكي: أثق بالرئيس السوري أحمد الشرع وأهدافه تتوافق مع أهدافنا

أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، خلال مقابلة صحفية، ثقته في الرئيس السوري أحمد الشرع، قائلا: “أصدق الرئيس الشرع وأثق به، وأنا متأكد أن أهدافه متوافقة مع أهدافنا”.

وأوضح باراك أن الرئيس الشرع “لا يثق في نوايا الإسرائيليين، لكنه رجل عملي”.

وردا على منتقدي رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، قال: “البديل هو الفوضى والعودة إلى وضع أسوأ مما كان عليه نظام الأسد”.

وأضاف باراك أن “الإسرائيليين يعتبرون أن خطوط سايكس بيكو بعد السابع من أكتوبر لم تعد ذات معنى، وهم يتحركون حيث يشاؤون لحماية بلادهم”.

وأشار إلى أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “منح لبنان فرصة ونفحة من التسامح والتفاهم”، مشددا على أنه قال لنتنياهو: “لا يمكنك أن تكون شديد القسوة على الجميع وتفعل ما تريد وقت ما تريد، لأن ذلك سيعود عليك في النهاية”.

وبخصوص كلمة “حيواني” التي أثارت جدلا مؤخرا، أوضح باراك أنه لم يستخدمها بطريقة مهينة، مؤكدا احترامه لدور وسائل الإعلام في عملها.

وكان باراك، قال خلال مؤتمر صحفي في قصر بعبدا ببيروت، الثلاثاء، عقب لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون موجها كلامه للصحفيين: “أرجوكم، اصمتوا للحظة، أود أن أخبركم شيئا، ففي اللحظة التي يصبح فيها هذا الوضع فوضويا، وأقرب إلى السلوك الحيواني، سنغادر”. جاء ذلك احتجاجا على تداخل أصوات الصحفيين أثناء طرح الأسئلة.