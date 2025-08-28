الأخبار|أمريكا

تغريدة رسمية إسرائيلية ضد المساجد في أوروبا تثير الجدل.. و”كير” ترد

مصلو مسجد "كوجا سنان جامع" في بريمن - ألمانيا يؤدون صلاتهم في الخارج بعد اندلاع حريق داخله (أرشيفية) (غيتي)
Published On 28/8/2025
آخر تحديث: 11:59 PM (توقيت مكة)

أثارت تغريدة نشرها حساب “إسرائيل بالعربية” على منصة “إكس” جدلا واسعا، بعدما ادّعى أن عدد المساجد في أوروبا ارتفع من أقل من 100مسجد عام 1980 إلى أكثر من 20 ألفا، اليوم، واصفا هذا النمو بأنه “وجه الاستعمار الحقيقي”.

وزعم الحساب التابع للخارجية الإسرائيلية أن بعض المساجد تمثل “طابورا خامسا” ينشر “الكراهية والتحريض”، داعيا إلى إبعادها عن أوروبا.

في المقابل، ندد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) بهذه التصريحات، واعتبرها “خطابا يرعو لإبادة المسلمين”.

وأكدت المنظمة أن ما ورد في التغريدة “يذكّر بأحلك فصول التاريخ الحديث”، مشيرة إلى أن حرب إسرائيل “ليست فقط ضد الفلسطينيين، بل ضد الإسلام والمسلمين عالميا”.

ودعا “كير” الحكومات والمنظمات الحقوقية والدينية إلى إدانة التحريض على الكراهية الدينية، مؤكدا أن “الصمت تجاه هذه التصريحات يعد تواطؤا”.

وسجّل عام 2023 ارتفاعا مقلقا في مظاهر الإسلاموفوبيا في أوروبا، وفقا للتقرير السنوي للإسلاموفوبيا الأوروبية الذي نشر في يونيو/حزيران الماضي.

وأشار التقرير إلى أن حرب إسرائيل على غزة شكّلت “عاملا جيوسياسيا محفزا” لتصاعد العنصرية ضد المسلمين، الأمر الذي أدى إلى ازدياد جرائم الكراهية وارتفاع الخطاب العدائي والإجراءات الحكومية المعادية للمسلمين في دول أوروبية عدة.

المصدر: الجزيرة مباشر

