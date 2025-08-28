تغريدة رسمية إسرائيلية ضد المساجد في أوروبا تثير الجدل.. و”كير” ترد

أثارت تغريدة نشرها حساب “إسرائيل بالعربية” على منصة “إكس” جدلا واسعا، بعدما ادّعى أن عدد المساجد في أوروبا ارتفع من أقل من 100مسجد عام 1980 إلى أكثر من 20 ألفا، اليوم، واصفا هذا النمو بأنه “وجه الاستعمار الحقيقي”.

وزعم الحساب التابع للخارجية الإسرائيلية أن بعض المساجد تمثل “طابورا خامسا” ينشر “الكراهية والتحريض”، داعيا إلى إبعادها عن أوروبا.

في العام 1980، كان في أوروبا أقل من مئة مسجد فقط. أما اليوم، فهناك أكثر من 20 ألف مسجد.

هذا هو وجه الاستعمار الحقيقي. وهذا ما يحدث بينما أوروبا غافلة ولا تكترث للخطر.

والخطر لا يكمن في وجود المساجد بحد ذاتها، فحرية العبادة هي من حقوق الانسان الأساسية ولكل شخص الحق في الايمان… pic.twitter.com/4WvVaUr7km — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 25, 2025

في المقابل، ندد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) بهذه التصريحات، واعتبرها “خطابا يرعو لإبادة المسلمين”.

وأكدت المنظمة أن ما ورد في التغريدة “يذكّر بأحلك فصول التاريخ الحديث”، مشيرة إلى أن حرب إسرائيل “ليست فقط ضد الفلسطينيين، بل ضد الإسلام والمسلمين عالميا”.

ودعا “كير” الحكومات والمنظمات الحقوقية والدينية إلى إدانة التحريض على الكراهية الدينية، مؤكدا أن “الصمت تجاه هذه التصريحات يعد تواطؤا”.

This dehumanizing and openly genocidal rhetoric by the Israeli government is just the latest example of its ongoing war on Islam. It is not only Islamophobic — it is dangerous. To label millions of peaceful Muslims in Europe as a ‘fifth column’ that must be ‘removed’ echoes some… https://t.co/LZfMGlDGQG — CAIR National (@CAIRNational) August 28, 2025

وسجّل عام 2023 ارتفاعا مقلقا في مظاهر الإسلاموفوبيا في أوروبا، وفقا للتقرير السنوي للإسلاموفوبيا الأوروبية الذي نشر في يونيو/حزيران الماضي.

وأشار التقرير إلى أن حرب إسرائيل على غزة شكّلت “عاملا جيوسياسيا محفزا” لتصاعد العنصرية ضد المسلمين، الأمر الذي أدى إلى ازدياد جرائم الكراهية وارتفاع الخطاب العدائي والإجراءات الحكومية المعادية للمسلمين في دول أوروبية عدة.