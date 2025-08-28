الأخبار|إسرائيل

جسد نصف ميت برصاص “المساعدات”.. حكاية أحمد أبو الخير في غزة المحاصرة (فيديو)

استقرت رصاصة من الاحتلال في رأس أحمد أبو الخير وحرمته الحركة
Published On 28/8/2025
|
آخر تحديث: 04:26 PM (توقيت مكة)

من بين مئات آلاف الأحلام التي دمرها الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبرز قصة أحمد أبو الخير (20 عامًا)، الذي تبخرّت طموحاته الفنية بعدما تعرض لشلل نصفي إثر رصاصة إسرائيلية أصابت رأسه أثناء محاولته الحصول على المساعدات الأمريكية في غزة.

رصاصة في الجمجمة

وروى إياد للجزيرة مباشر، تفاصيل إصابة ابنه الذي كان عضوا في مجمع الكرامة للثقافة والفنون، قائلا “أصيب برصاصة أعلى منتصف رأسه، خرقت جمجمته وفتتتها، ثم أصيب بنزيف داخلي ودخل العناية المركزة 40 يوما”.

وتابع الأب المكلوم “أحمد فقد قدرته على النطق وتعرض لشلل في النصف الأيمن من جسده”.

وأشار والد الشاب الذي أصبح جسده هزيلا بشكل حاد إلى أن المجاعة فاقمت معاناته بشكل كبير، حتى فقد 9 كيلوغرامات خلال 50 يوما.

يستذكر الأب كيف كان ابنه يمارس حياته وفنه
يستذكر الأب كيف كان ابنه يمارس حياته وفنه (الجزيرة مباشر)

سوء تغذية

وأوضح الأب أن أحمد تعرض لسوء تغذية أدى إلى تراجع حالته بسبب ضعف العلاج وغياب الأجهزة الطبية، كما أدت كثرة المصابين في المستشفى إلى عجز الأطباء عن علاجه بالشكل المطلوب.

وختم أبو الخير حديثه بمناشدة الجهات الإنسانية إنقاذ ابنه الذي خسر جسده وأحلامه بحثا عن لقمة يسد بها رمقه.

وبحسب مصادر رسمية، تجاوزت نسبة إصابات الشلل 300% فوق القدرة الاستيعابية لمستشفيات قطاع غزة، نتيجة للحرب الإسرائيلية التي قتلت نحو 63 ألف شهيد، وأصابت نحو 160 ألفا في القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المصدر: الجزيرة مباشر

