شاهد: من إدلب إلى غزة.. جدارية لتخليد ذكرى الصحفية الشهيدة مريم أبو دقة

خلد الرسامان السوريان عزيز أسمر وأنيس صالح حمدون الصحفية الفلسطينية، الشهيدة مريم أبو دقة بجداريةٍ عملاقة لتخليد ذكراها في مدينة بنش بريف إدلب السوري.

في ريف #إدلب السوري.. جدارية لتخليد ذكرى الشهـ ـيـدة الصحفية #مريم_أبو_دقة التي اغتالها قـصـ ـف الاحتلال داخل مجمع ناصر الطبي#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/IXvP4meyTB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 28, 2025

شارك الرسامان العمل الفني بصورةٍ مشتركة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسبق للرسام عزيز الأسمر أن خلد شخصيات عدة كان بينها القاضي الأمريكي فرانك كابريو، المعروف بالقاضي الرحيم، تكريماً لمواقفه الإنسانية مع السوريين.

عملت مريم أبو دقة، صحفية ومصورة ميدانية فلسطينية من خان يونس، لسنوات مع مؤسسات إعلامية محلية ودولية بينها “إندبندنت عربية” ووكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، وعُرفت بتغطيتها للحرب على غزة منذ بدايتها.

وأثار تجاهل اسمها في بيان لوكالة “أسوشيتد برس”، التي اكتفت بالإشارة إليها بوصفها “صحفية مستقلة عملت مع الوكالة” أثناء إعلانها مقتل صحفيين، انتقادات واسعة باعتبار ذلك إغفالاً لتضحياتها ودورها المهني.

واستشهدت مريم أبو دقة وعدد من زملائها الصحفيين في استهداف إسرائيلي لمجمع ناصر الطبي، يوم الاثنين، ليرتفع عدد شهداء الصحفيين في غزة إلى 245 صحفياً منذ 7 أكتوبر 2023.