صحفية كندية للجزيرة مباشر: استشهاد أنس الشريف سبب رئيس لاستقالتي من “رويترز”

قالت الصحفية الكندية فاليريا زينك، للجزيرة مباشر، إن سبب استقالتها من العمل مع وكالة “رويترز” للأنباء هو عدم مقدرتها على مواصلة العمل مع الوكالة بعدما “نشرت ادعاءات إسرائيلية غير موثقة بحق الصحفيين المستهدفين في غزة”، ومن بينهم الشهيد أنس الشريف مراسل الجزيرة.

وأضافت زينك، في حديثها للمسائية على الجزيرة مباشر “كنت أتابع عمل أنس الشريف منذ سنوات، وبعد اغتياله رأيت كيف كررت رويترز ووسائل الإعلام الغربية مزاعم إسرائيل بأن الصحفيين أهداف شرعية، عندها لم أستطع أن أستمر. كان أقل ما يمكنني فعله هو إعلان موقفي تضامنا مع الصحفيين الفلسطينيين”.

واتهمت زينك وسائل الإعلام الغربية، ومنها “رويترز”، بأنها “أسهمت في شرعنة العدوان الإسرائيلي عبر اختيار المصطلحات وتبني الروايات الرسمية دون تدقيق”.

وقالت “حين تسمى الحرب بأنها حرب إسرائيل على حماس، تمنح إسرائيل شرعية زائفة، بينما الواقع أنها حرب على المدارس والمستشفيات وحليب الأطفال”.

غطاء للمجازر بحق الصحفيين

وكشفت الصحفية الكندية أنها خسرت سابقا عملا محليا بسبب مشاركتها في مظاهرة مؤيدة لغزة، مؤكدة أنها لم تتعرض لضغوط مباشرة من “رويترز”، لكنها وجدت نفسها غير قادرة على الاستمرار في مؤسسة “تمنح غطاء لمجازر بحق الصحفيين والمدنيين”.

وخاطبت زينك الصحفيين العاملين في غزة قائلة “أنتم أفضل الصحفيين وأفضل البشر. تضحياتكم غير مسبوقة ولم يقدّم أحد مثلها. أشعر بالعار لأننا تركناكم وحدكم، وأتطلع إلى زيارة فلسطين حرة يوما ما لألتقي بكم”.

تكرار أكاذيب إسرائيل

وكانت زينك، التي عملت مراسلة مستقلة مع “رويترز” لمدة 8 سنوات، قد نشرت عبر حسابها على منصة “إكس” أن استمرار علاقتها مع الوكالة بات “مستحيلا”، متهمة إياها ” بتكرار أكاذيب إسرائيل والتخلي عن واجبها في الدفاع عن الصحفيين”.

وأشارت إلى أن “رويترز نشرت مزاعم إسرائيل بحق أنس الشريف، رغم أنه كان جزءا من فريقها الفائز بجائزة بوليتزر 2024، كما لم تدافع عنه بعد وضعه على قائمة الاغتيالات”.

استهداف مجمع ناصر الطبي

كما أشارت زينك إلى استشهاد 5 صحفيين فلسطينيين، بينهم مصور رويترز حسام المصري، جراء استهداف مباشر لمجمع ناصر الطبي بخان يونس، في ما وصفته بـ”الضربة المزدوجة”، حيث تقصف إسرائيل هدفا مدنيا ثم تعود لاستهداف فرق الإنقاذ والصحفيين.