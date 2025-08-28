متظاهرون في واشنطن ينددون بحرب الإبادة الإسرائيلية ويطالبون بحماية الصحفيين (فيديو)

تجمع عشرات المتضامنين من المنتمين لمنظمات فلسطينية وأمريكية قبالة محطة القطارات بالعاصمة الأمريكية واشنطن دعما للشعب الفلسطيني مطالبين بوقف حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ووقف المجازر بحق أطفال غزة.

رفع المشاركون لافتات وشعارات تندد بالحصار المفروض على غزة، وتطالب بوقف القصف، وإيصال المساعدات الإنسانية فورًا، وفتح المعابر.

وأدان المتظاهرون استهداف الصحفيين الفلسطينيين، معتبرين ذلك محاولة متعمدة لإسكات الحقيقة ومنع نقل معاناة الشعب الفلسطيني إلى العالم، وطالبوا بحماية دولية للصحفيين، ومحاسبة إسرائيل على الجرائم المرتكبة بحق الإعلاميين والمدنيين.

يوم الاثنين استشهد 20 شخصاً بالقصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي، بينهم 5 صحفيين من ضمنهم مصور الجزيرة محمد سلامة، و4 من الطواقم الطبية، وأحد أفراد الدفاع المدني، في مجزرة جديدة استهدفت قطاعاً حيوياً.