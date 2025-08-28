هجوم إسرائيلي واسع على صنعاء ووسائل إعلام تكشف أهداف القصف (فيديو)

شنت إسرائيل، الخميس، هجمات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء، بحسب ما أعلنت قناة “المسيرة” التابعة لجماعة (أنصار الله).

وجاء الهجوم الإسرائيلي بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي صباح الخميس أنه اعترض طائرة مسيّرة أطلقت من اليمن، بعد أن دوّت صفارات الإنذار في بلدات إسرائيلية قريبة من قطاع غزة، غداة اعتراض صاروخ أطلق من اليمن أيضا.

وأكدت القناة 14 الإسرائيلية أن إسرائيل نفّذت “ضربات واسعة النطاق” ضد أهداف داخل الأراضي اليمنية، فيما نقلت القناة 12 عن وزير الدفاع يوآف كاتس تأكيده تنفيذ الهجوم على اليمن.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، استهدفت الغارات تصفية قيادات سياسية رفيعة في جماعة (أنصار الله)، مشيرة إلى أن عمليات الاغتيال تم التخطيط لها منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقر الهجوم على اليمن بعد محادثة مع كاتس ورئيس الأركان زامير.

بدوره، أكد مصدر في “وزارة الدفاع اليمنية” التي تقودها جماعة أنصار الله الحوثي، لوكالة أنباء “سبأ”، أن الأنباء المتداولة حول استهداف قيادات في صنعاء خلال العدوان الإسرائيلي اليوم غير صحيحة، مشدداً على أن الهجوم استهدف أعياناً مدنية والشعب اليمني بسبب دعمه لغزة.

وأوضح أن “العدوان الجديد فشل كسابقيه”، مؤكداً “استمرار العمليات اليمنية دعماً لغزة حتى رفع الحصار ووقف العدوان”، وأضاف أن “يد الشعب اليمني ستطال مجرمي الحرب الصهاينة”.

وجاء تنفيذ الغارات فيما كانت قناة “المسيرة” تبث الخطاب الأسبوعي لقائد الجماعة عبد الملك الحوثي من مكان غير محدد، ولم تعلن حتى الآن تفاصيل عن الأماكن التي استهدفتها الضربات أو عن سقوط ضحايا.

وتهاجم جماعة (أنصار الله) إسرائيل بصواريخ ومسيّرات، وتستهدف سفنا مرتبطة بها أو متجهة نحوها، ردا على حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة منذ نحو 23 شهرا.