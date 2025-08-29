أبو عبيدة يحذر الاحتلال ويتوعد بأسر جنود جدد

حذر الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، من أن خطط الاحتلال الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة ستكون “كارثية على قيادته السياسية والعسكرية”، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي “سيدفع ثمن هذه الخطط من دماء جنوده، وأن ذلك قد يزيد من فرص أسر جنود جدد”.

وقال أبو عبيدة في بيان له اليوم الجمعة أن “المجاهدين في حالة استنفار وجهوزية عالية ومعنويات مرتفعة، وسيقدمون نماذج فذة في البطولة والاستبسال”، موضحا “أنهم سيعلمون الغزاة دروسا قاسية خلال المعارك القادمة”.

موقف القسام من الأسرى الإسرائيليين

وأضاف أبو عبيدة أن “مجرم الحرب نتنياهو ووزراؤه قرروا تقليص عدد أسرى العدو الأحياء إلى النصف، وأن تختفي معظم جثث قتلاهم إلى الأبد”، محملا الجيش والحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن ذلك.

وأكد أبو عبيدة أن “كتائب القسام ستحافظ على الأسرى قدر استطاعتها، وسيبقون مع المجاهدين في ساحات القتال، في ظل ظروف المخاطرة والمعيشة نفسها”، مشددا على أن “كل أسير يقتل نتيجة العدوان سيتم الإعلان عن اسمه وصورته وإثبات مقتله”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مدينة غزة “منطقة قتال خطيرة” فيما يستعد لاحتلالها، في وقت كثف فيه الغارات العنيفة في مناطق عديدة من كبرى مدن القطاع.