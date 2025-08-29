أنقرة تقطع علاقاتها الاقتصادية مع تل أبيب وتغلق المجال الجوي التركي أمام الطائرات الإسرائيلية (فيديو)

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن أنقرة قطعت علاقاتها التجارية بالكامل مع إسرائيل، مشيرا إلى أن السفن التركية لم تعد تتوجه إلى الموانئ الإسرائيلية، كما مُنعت الطائرات الإسرائيلية من دخول المجال الجوي التركي.

وشدد فيدان، خلال كلمة أمام البرلمان التركي، اليوم الجمعة، على أن السماح لإسرائيل بمواصلة هجماتها “المتهورة” في فلسطين، وخاصة في غزة، لن يقتصر أثره في الفلسطينيين، بل قد يؤدي إلى إشعال المنطقة بأكملها، على حد وصفه.

وأكد الوزير أن الجرائم الإسرائيلية في غزة، سُجلت كواحدة من أشد الصفحات ظلمة في تاريخ البشرية، متهما تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية أمام أعين العالم، وضرب القيم الإنسانية الأساسية عرض الحائط.

الموقف من التهجير

وجدد فيدان رفض بلاده لخطة تهجير الفلسطينيين من غزة “أياً كان الطرف الذي يطرحها”، مؤكدا أن أنقرة تعدّ مثل هذه الخطط “باطلة بالكامل”.

كما شدد على أن المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل ستغير مجرى التاريخ، مضيفا أنها “ستكون رمزا للمضطهدين وستهز أركان نظام مهترئ”.

وفي سياق متصل، أكد فيدان أن تركيا لن تسمح لأي طرف باستغلال مكونات سوريا العريقة والأصيلة لتحقيق مآرب تمس وحدة البلاد.