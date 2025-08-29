أثارت مخاوف الأعمال التجارية.. إدارة ترامب تفرض رسوما جمركية على الطرود الصغيرة

ألغت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، الإعفاءات من الرسوم الجمركية المخصصة للطرود الصغيرة التي تدخل البلاد من الخارج، في خطوة أثارت مخاوف الأعمال التجارية وتحذير من ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين.

وأرجعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطوة إلى استخدام الشحنات منخفضة القيمة “لتجنّب الرسوم الجمركية وتهريب المخدرات”، بعدما كانت الطرود التي تقدّر قيمتها بـ800 دولار أو أقل مستثناة من الرسوم.

تطبيق تعرفة الرسوم

وستكون حاليا الطرود عرضة إما لرسوم تعادل تلك المطبّقة على البلدان التي تنتجها، أو لرسوم محددة تتراوح ما بين 80 و200 دولار للسلعة، لكن ما زالت بعض السلع الشخصية والهدايا معفاة من الرسوم.

وقال مستشار ترامب للشؤون التجارية، بيتر نافارو، للصحفيين إن سد هذه “الثغرة” يساعد على الحد من تدفق “المخدرات وغيرها من السلع الخطرة والمحظورة” بينما يدر على الولايات المتحدة المزيد من عائدات الرسوم.

وأدت فترة الشهر التي سبقت أمر ترامب إلى موجة قلق، وأعلنت خدمات البريد في بلدان بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا والهند وأستراليا واليابان في وقت سابق أنها لن تقبل إرسال معظم الطرود المخصصة للولايات المتحدة.

From today, customers can send goods to the USA using our new postal delivery duties paid (PDDP) services.

This follows the US executive order stating goods valued at $800 or less will no longer be exempt from import duties and taxes from 29/8. More here: https://t.co/wEsiY17Hm2 pic.twitter.com/AydLvnLuxF — Royal Mail (@RoyalMail) August 28, 2025

وأعلنت خدمة البريد الملكي البريطاني التي اتّخذت خطوة مشابهة، عن خدمات جديدة أمس الخميس لزبائنها الذين ما زالوا يرسلون منتجات إلى الولايات المتحدة.

وأفاد “الاتحاد البريدي العالمي” التابع للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، بأن 25 من مشغلي البريد في البلدان المنضوية فيه علّقت الخدمات البريدية إلى الولايات المتحدة.

وقال نافارو أمس الخميس إن “على مكاتب البريد الأجنبية أن تضبط الأمور لديها فيما يتعلق بمراقبة وضبط استخدام البريد الدولي لأغراض التهريب والتهرب من الرسوم الجمركية”.

وقال مسؤولون أمريكيون إن 5% فقط من شحنات الطرود الصغيرة المعفاة من الرسوم الجمركية تصل عبر شبكة البريد، بينما يمر أغلبها عبر خدمات البريد السريع، ومع ذلك أدى التغيير إلى حالة إرباك وأثار قلق الأعمال التجارية الصغيرة.