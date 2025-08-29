إسرائيل تعلن استعادة جثة أسير وبقايا آخر من غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، العثور على جثة الأسير إيلان فايس خلال عملية عسكرية في وسط قطاع غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القوات عثرت أيضا على بقايا أسير آخر قُتل في الأسر، مشيرا إلى أن اسمه لم يُسمح بعد بنشره.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن العملية التي جرت في ظروف معقدة انتهت باستعادة جثة فايس، في حين أكد جيش الاحتلال أن قواته تواصل تنفيذ عمليات تمهيدية ومراحل أولية للهجوم البري على مدينة غزة، موضحا أنه يعمل “بقوة كبيرة على مشارف المدينة”.

وأوضح الجيش في بيانه أن عملية استعادة جثة إيلان فايس جرت بمشاركة جنود القيادة الجنوبية، بالتنسيق مع مديرية الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام (الشاباك) وقوات خاصة أخرى، واستندت العملية إلى معلومات دقيقة من “مركز الرهائن والمفقودين”، ومديرية الاستخبارات، وجهاز الأمن العام.

وأشار البيان إلى أن إيلان فايس، عضو “كيبوتس بئيري”، جرى أسره على يد حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقُتل وعمره 55 عاما عند وفاته. كما أُسرت زوجته شيري وابنته نوغة، وأعيدتا لاحقا ضمن اتفاق الإفراج عن “الرهائن” في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وأضاف الجيش أن عملية تحديد الهوية للأسير الإضافي المتوفى لا تزال جارية في المركز الوطني لعلوم الطب الشرعي.