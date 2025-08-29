إسرائيل تنسحب من معرض دفاعي في بريطانيا بعد قرار مفاجئ

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عدم المشاركة في المعرض الدولي لمعدات الدفاع والأمن (DSEI UK 2025) المقرر عقده في لندن، الشهر المقبل.

يأتي هذا القرار ردا على خطوة الحكومة البريطانية بتقييد المشاركة الرسمية لممثلي الحكومة والجيش الإسرائيليين في المعرض.

تدهور العلاقات الدبلوماسية بسبب الحرب على غزة

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، إن لندن لن تدعو ممثلين عن الحكومة الإسرائيلية لحضور المعرض المرتقب، وذلك في ظل تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وجاء في بيان رسمي لوزارة الدفاع البريطانية نقلته وكالة “فرانس برس”: “يمكنني التأكيد بأن أي وفد حكومي إسرائيلي لن يدعى لحضور DSEI UK 2025، أي معرض معدات الدفاع والأمن الدولي في المملكة المتحدة 2025، لكن سيبقى بإمكان شركات الدفاع الإسرائيلية حضور الحدث”.

قرار “مسيء ومخز”

ووصفت وزارة الدفاع الإسرائيلية هذا القرار البريطاني بأنه “مسيء ومخز”، مؤكدة أنه كان يستهدف الممثلين الإسرائيليين بشكل مباشر.

ونتيجة لذلك، قررت إسرائيل عدم إقامة جناح وطني في المعرض، على الرغم من أنها ستواصل تقديم الدعم الكامل للشركات الدفاعية الإسرائيلية التي ستختار الحضور، على حد وصف البيان.

وقال موقع صحيفة “ذا تايمزأوف إسرائيل” إن انتقادات الوزارة لهذا القرار بزعم كونه “خطوة سياسية تخدم المتطرفين، وتمنح الشرعية للإرهاب، وتدفعها اعتبارات سياسية لا تمت بصلة للإطار المهني المعتاد للمعارض الدفاعية الدولية”.

حضور غير مرغوب في أوروبا

وأغلقت السلطات الفرنسية في يونيو/حزيران الماضي الأجنحة الإسرائيلية كافة في معرض “لو بورجيه” الدولي للطيران قرب العاصمة باريس، في خطوة مفاجئة جاءت قبل افتتاح المعرض بيوم واحد.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الحكومة الفرنسية أمرت منظمي المعرض بإزالة الأسلحة الهجومية من منصات العرض الخاصة بشركات إسرائيلية كبرى مثل “الصناعات الجوية الإسرائيلية” و”رفائيل” و”إلبيت”، التي كانت تعتزم عرض تقنيات متطورة كأنظمة الليزر لاعتراض الصواريخ.

جدار أسود

وردا على ذلك، رفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية تنفيذ القرار، وعدّته “مرفوضا بشكل قاطع”، مما دفع المنظمين إلى بناء جدار أسود يحجب الأجنحة الإسرائيلية عن الزائرين ويفصلها عن باقي المشاركين.