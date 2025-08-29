الجيش الإسرائيلي يعلن عن اعتقالات في جنوب سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه نفذ سلسلة عمليات ليلية خلال الأيام الماضية في جنوب سوريا، أسفرت عن اعتقال عدد من “المشتبه فيهم” زعم أنهم متورطون في أنشطة وصفها بـ”الإرهابية” ضد قواته في المنطقة.

وذكر بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي أنه خلال عمليات التمشيط، تمكنت القوات من العثور على أسلحة في مناطق نشاطها بجنوب سوريا.

وقال الجيش إن قواته تواصل الانتشار في المنطقة، وتعمل على إحباط محاولات من سمّاهم “الإرهابيين” للتمركز في تلك المناطق، مؤكدا أن هذه الإجراءات تهدف إلى “ضمان أمن المدنيين الإسرائيليين”.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب سوريا، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي خلال الأسابيع الأخيرة اعتقال عدد من المواطنين السوريين في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوات مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية؛ إذ شهد الأسبوع الأخير سلسلة غارات استهدفت ريف دمشق، أسفرت إحداها عن مقتل ستة جنود سوريين، فضلا عن تنفيذ توغلات متكررة في محافظة القنيطرة.

ومساء الأربعاء، شنت الطائرات الإسرائيلية غارة جوية على موقع عسكري قرب مدينة الكسوة بريف دمشق، في ثالث هجوم على المحافظة خلال أقل من 24 ساعة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

وتتزامن هذه التطورات مع مرحلة ما بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث تواصل إسرائيل انتهاك السيادة السورية.

من جانبها، جددت دمشق الدعوة إلى الالتزام باتفاقية فصل القوات المُوقعة بين الجانبين في 31 مايو/أيار 1974، التي أفضت إلى إنهاء حرب أكتوبر وفترة الاستنزاف التي تلتها على الجبهة السورية.

وكانت إسرائيل قد أعلنت، في 8 ديسمبر 2024، مع سقوط نظام الأسد، انهيار الاتفاقية واحتلال جيشها المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في هضبة الجولان، التي تحتل معظم مساحتها منذ عقود.