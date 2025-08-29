الرئاسة الفلسطينية: تسليم الجيش اللبناني دفعة ثالثة من سلاح منظمة التحرير داخل المخيمات الفلسطينية (شاهد)

أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن الجهات الفلسطينية المختصة سلّمت، اليوم الجمعة، الدفعة الثالثة من سلاح منظمة التحرير الفلسطينية داخل مخيمات العاصمة بيروت، وهي مخيمات برج البراجنة ومار إلياس وشاتيلا، للجيش اللبناني كعُهدة (وديعة).

وأوضح أبو ردينة أن هذه الخطوة جاءت استنادا إلى البيان المشترك الصادر في 21 مايو/أيار الماضي عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس اللبناني العماد جوزيف عون.

وبيّن أن الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة فلسطينية لبنانية، لمتابعة أوضاع المخيمات وتحسين الظروف المعيشية والإنسانية للاجئين، مع الالتزام بالقوانين اللبنانية واحترام السيادة الوطنية.

تأكيد الحقوق والسيادة

وأشار أبو ردينة إلى أن الاتفاق شدد على ضمان الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان دون المساس بحقهم في العودة أو التأثير في هويتهم الوطنية، مع التشديد على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وإنهاء أي مظاهر مسلحة خارج إطارها.

وفي السياق ذاته، بدأ الجيش اللبناني، الخميس، تسلّم السلاح من مخيمات منظمة التحرير في مدينة صور، ضمن خطة حصر السلاح بيد الدولة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن العملية شملت مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي، حيث خرجت 7 شاحنات محمّلة بأسلحة خفيفة وقذائف “بي 7” إلى ثكنة فوج التدخل الثاني بمنطقة الشواكير.

ويتجاوز عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 493 ألف شخص، يعيشون داخل مخيمات تُدار أمنيا من جانب الفصائل الفلسطينية، بموجب تفاهمات غير رسمية تعود إلى “اتفاق القاهرة” لعام 1969.