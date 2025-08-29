الطفلة يارا كبرت 30 سنة خلال أيام.. كيف حدث ذلك؟ (فيديو)

في الوقت الذي تذهب فيه الفتيات في عمرها إلى المدرسة أو ينشغلن بألعاب الطفولة، تقف الطفلة يارا حيدر خليل المصري من قطاع غزة، أمام واقع قاسٍ لا يشبه طفولتها، إذ وجدت نفسها مسؤولةً عن أسرة مكونة من 14 فردًا بعد أن أصيب والدها وشقيقها الأكبر، فصارت بيديها الصغيرتين تتحمل أعباء الكبار.

تصف يارا وضعها بصوت يرتجف من التعب، لكنها تفيض عزيمة:”أبوي وأخويا الاثنين مصابين وأنا لازم أوقف مكانهم، كل يوم بروح على التكية أجيب أكل لإخوتي، 14 نفس بيستنوني، إذا لقيت أكل بجيب، وإذا ما لقيت بدبر حالي. ما بدي غير أطعميهم”.

هذه الطفلة، التي لا يتجاوز عمرها سنوات قليلة، تحولت إلى عمود بيتها، تملأ الأواني، وتوزع الطعام، وتعود مسرعة إلى إخوتها الذين ينتظرونها جائعين.

تقول بحزن موجع:”أختي سارة ماتت من الجوع، الاحتلال قتلها بسياساته لو كان في أكل ما كنا فقدناها”.

يارا، رغم ملامحها الطفولية، تحمل قلب امرأة أكبر من عمرها بعشرات السنين، كما أنها ليست مجرد حكاية فردية، بل هي شاهد على جريمة إنسانية تتكرر في غزة، أطفال تُسرق طفولتهم، ويموتون بالجوع القاتل الذي لا يقل وحشية عن الرصاص والقذائف.