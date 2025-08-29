انتشال 69 جثة والبحث عن العشرات بعد غرق قارب مهاجرين قبالة موريتانيا (فيديو)

بعد أكثر من 48 ساعة على انقلاب زورق مهاجرين قبالة سواحل موريتانيا، جرى انتشال 69 جثة على الأقل، وما زال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين.

وكان القارب يحمل 160 شخصا في رحلة محفوفة بالأخطار نحو أوروبا.

وقال مسؤول في خفر السواحل الموريتاني لوكالة فرانس برس إن الحادث وقع مساء الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء قبالة سواحل “امحيجرات”، على بُعد نحو 80 كيلومترا شمال العاصمة نواكشوط.

وأضاف المسؤول أن القارب غادر غامبيا قبل أسبوع، وكان على متنه سنغاليون وغامبيون. وأوضح أن انقلاب الزورق وقع عندما تحرك المهاجرون نحو جانب واحد لرؤية أضواء بلدة على الساحل، مما أدى إلى فقدان التوازن وانقلاب القارب.

وكانت حصيلة أولية قد أشارت إلى مصرع 49 شخصا وإنقاذ 17 راكبا وفقدان نحو 100 آخرين، قبل أن يرتفع عدد الجثث المنتشلة لاحقا إلى 69.

محطة رئيسية للمهاجرين

موريتانيا، الدولة الصحراوية الواقعة في غرب إفريقيا وتتمتع بساحل يزيد على 700 كيلومتر على المحيط الأطلسي، أصبحت في السنوات الأخيرة نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين من مختلف أنحاء القارة الساعين للوصول إلى أوروبا عن طريق البحر.

ولقي آلاف المهاجرين مصرعهم في السنوات الأخيرة أثناء محاولتهم عبور البحر من شمال إفريقيا إلى إسبانيا، خصوصا إلى جزر الكناري. ووفقا لمنظمة “كاميناندو فرونتيراس” غير الحكومية، لقي 10457 مهاجرا حتفهم في طريق البحر نحو إسبانيا خلال عام 2024.

وتشير إحصاءات وزارة الداخلية الإسبانية إلى تباطؤ وتيرة الهجرة أخيرا، إذ وصل عدد الوافدين إلى جزر الكناري بين يناير/كانون الثاني ومنتصف مايو/أيار الماضي إلى 10882 شخصا، بانخفاض قدره 34.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد أن شهد عام 2024 وصول عدد غير مسبوق من المهاجرين بلغ 46843 شخصا.