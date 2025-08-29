دراسة: هكذا تؤثر الأطعمة المعالجة في خصوبة الرجال

حذرت دراسة فرنسية حديثة من خطورة الأطعمة الفائقة المعالجة على الصحة، وخاصة خصوبة الرجال وصحة القلب والأيض، حتى إذا لم تكن غنية بالسعرات الحرارية.

وذكرت الدراسة التي نشرتها مجلة “سيل ميتابوليزم” أن تناول هذه الأطعمة يرتبط بانخفاض هرمون التستوستيرون وعدد الحيوانات المنوية المتحركة، مما يؤثر سلبا في الخصوبة.

والأطعمة الفائقة المعالجة هي التي يتم تصنيعها أو تجهيزها صناعيا بشكل كبير، وتحتوي غالبا على إضافات صناعية مثل المواد الحافظة والمنكهات والألوان والدهون والزيوت والسكر والملح بكميات كبيرة، وتكون عادة جاهزة للأكل أو الشرب، ولا تشبه المكونات الطبيعية أو الطازجة في شكلها أو محتواها الغذائي.

وتشمل المنتجات الصناعية الوجبات الجاهزة، المشروبات الغازية، رقائق البطاطس، اللحوم المصنعة كالنقانق، الحلويات والبسكويت المصنع، وحبوب الإفطار المنكهة.

وأُجريت الدراسة على 43 رجلا تراوحت أعمارهم بين 20 و35 عاما، حيث اتبع بعضهم نظاما غذائيا غنيا بالأطعمة الفائقة المعالجة، بينما اعتمد آخرون على أطعمة غير مصنعة أو أقل معالجة، مع مراقبة دقيقة للوزن والكوليسترول والتحاليل الدموية.

وأظهرت النتائج أن الرجال الذين تناولوا الأطعمة الفائقة المعالجة لمدة ثلاثة أسابيع زاد وزنهم بنحو 1.4 كيلوغرام، وارتفعت لديهم نسبة الدهون، كما انخفضت مؤشرات الخصوبة مقارنة بمن تناولوا أطعمة طبيعية.

وأرجع الباحثون ذلك إلى وجود ملوثات ومواد تعطل عمل الغدد الصماء في مكونات هذه الأطعمة.

وتؤكد هذه النتائج أن تقليل تناول الأطعمة الفائقة التصنيع يمكن أن يسهم في تحسين الصحة العامة والخصوبة لدى الرجال، ويقلل من خطر الأمراض المزمنة مثل السمنة والسكري وأمراض القلب.