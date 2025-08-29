“كان بودي أعمل لكم كوباية شاي”.. نازح فلسطيني يبكي لعدم قدرته على ضيافة فريق الجزيرة مباشر (شاهد)

أثار نازح فلسطيني مشهدا مؤثرا أمام فريق الجزيرة مباشر عندما لم يستطع ضيافتهم بكوب من الشاي، بسبب الظروف الإنسانية الصعبة الناتجة عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي تسجيل مصور، قال الرجل باكيا “أنا بيبكيني وجودكم عندي وما تاخدوش واجبكم.. كان بودي أعمل لكم كوباية شاي”.

وأضاف “هذا الشيء بيبكيني وبيجرحني في قلبي.. والله كان بودي يكون عندي شاي وسكر وأعمل لكم الشاي وأضيّفكم”.

معاناة يومية

ورغم بساطة الطلب، عكست كلمات النازح حجم المعاناة اليومية التي يعيشها الفلسطينيون في ظل الحصار ونقص الاحتياجات الأساسية، خاصة في خيام النازحين الذين باتوا عاجزين عن تلبية أقل ضيافة للزوار.

وقال الرجل موجها تحيته للفريق “حياكم الله أهلا وسهلا بكم… الله يبارك فيكم يا حاج”.

وتشن إسرائيل حرب إبادة جماعية وتجويع ممنهج على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.