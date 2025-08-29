9 شهداء في قصف لطائرات الاحتلال على مناطق مختلفة من قطاع غزة (شاهد)

ارتقى ثلاثة شهداء وأصيب عدد آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة إيتا بمواصي خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت صور خاصة للجزيرة مباشر مشاهد لمجموعة من المسعفين الطبيين وهم ينقلون الجرحى إلى المستشفيات القريبة، من بينها مستشفى ناصر.

وقال أحد أهالي الضحايا إن القصف استهدفهم بينما كانوا نيامًا قرب محطة إيتا، مؤكداً أن الاستهداف وقع دون أي سابق إنذار.

وأضاف الرجل، الذي فقد ابنه قبل نحو شهر، أنه حمل أحفاده المصابين بنفسه إلى المستشفى دون انتظار سيارات الإسعاف، موجهاً نداءً مؤثراً بضرورة إنهاء حرب الإبادة التي تستهدف المدنيين العزّل.

شهيدان في ميناء الصيادين

في حادثة منفصلة، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون باستهداف خيمة تؤوي نازحين شرق ميناء الصيادين بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

قامت فرق الإسعاف من مستشفى شفاء فلسطين الميداني بنقل المصابين إضافةً إلى جثامين الشهداء.

4 شهداء في تل الهوا

وفي حي تل الهوا غرب مدينة غزة، أوقع قصف الاحتلال الإسرائيلي، أربعة شهداء إضافة إلى إصابة آخرين باستهداف الاحتلال منزلاً قرب كافتيريا “قهوتنا”.

ونقلت طواقم الإسعاف عددا من المصابين غالبيتهم من الأطفال.

وفي السياق ذاته، أفاد مراسل الجزيرة مباشر في وقت سابق بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل نسف المباني السكنية في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.