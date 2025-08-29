مخاوف من فقاعة.. كيف أصبح الذكاء الاصطناعي قوة هائلة في الاقتصاد الأمريكي؟

حقق الاقتصاد الأمريكي نموا فاق التوقعات في الربع الثاني من العام الجاري، مدفوعا باستثمارات هائلة في قطاع التكنولوجيا، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وعكست زيادة الناتج المحلي الإجمالي التي أعلنتها وزارة التجارة الأمريكية، الخميس، زيادة في الانفاق الاستثماري للشركات، على الرغم من أن الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلقت حالة من عدم اليقين بالنسبة لبعض المستثمرين.

وتراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من إحجام بعض الشركات عن التوسع في أعمالها وتوظيف المزيد من العاملين انتظارا لما ستسفر عنه التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب.

انفاق هائل من عمالقة التكنولوجيا

لكن الانفاق الهائل في قطاع التكنولوجيا فاق الآثار السلبية للرسوم الجمركية، وخلق فرصا كبيرة للتوظف في قطاعات مختلفة مرتبطة بقطاع التكنولوجيا، وأصبح قوة دفع كبيرة للاقتصاد الأمريكي.

وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها أن الاستثمارات الهائلة في مراكز المعلومات ومصانع أشباه الموصلات، اللازمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء قدرات الحواسب القادرة على التعامل مع هذه التقنيات، خلق نشاطا تجاريا كبيرا أسهم بشكل فعال في نمو الاقتصاد الأمريكي.

ومن المنتظر أن يصل إجمالي الانفاق من جانب غوغل وأمازون ومايكروسوفت وميتا على مراكز البيانات اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها إلى 750 مليار دولار، خلال العام الجاري والعام المقبل، وفق تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز.

توقعات باستثمار 3 تريليونات دولار

ويتوقع بنك مورغان ستانلي الأمريكي أن يصل إجمالي الإنفاق العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى 3 تريليونات دولار بحلول عام 2029، الأمر الذي يجعل الاستثمار في هذا القطاع “أكبر وأسرع استثمار على التكنولوجيا في التاريخ”، وفق الصحيفة.

وتقدّر شركة بروكفيلد لإدارة الأصول، التي تدير محفظة عقارية ضخمة، أن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي سوف تستهلك 7 تريليونات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة. وفي عام 2025، سوف يتجاوز الإنفاق على بناء مراكز البيانات، بخلاف تكلفة كل التكنولوجيا التي تستضيفها، الاستثمار في المباني المكتبية التقليدية.

وعلى الرغم من أن مراكز البيانات التي تعمل حاليا لا توظف عادة سوى عدد قليل من الأشخاص، فإن مرحلة البناء قد تُشغّل الآلاف من العاملين في قطاع البناء من مهندسين وفنيين، وما يرتبط بهذا القطاع من خدمات متعددة مثل الصيانة والأمن.

مخاوف من فقاعة اقتصادية

ومع تصاعد الاستثمارات بشكل هائل في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، يخشى بعض المستثمرين من أن الشركات العملاقة قد بالغت في ضخ الأموال بهذا القطاع، وربما لن تكون قادرة على تحقيق الأرباح المنتظرة، خاصة في ظل المنافسة الحادة بينها، علاوة على منافسة قاسية مع الصين التي تسعى للسبق والريادة في هذا المجال.

وأشارت صحيفة فاينانشال تايمز إلى تقرير صدر أخيرا عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وعزز من هذه المخاوف، حيث أوضح أن 95% من الشركات التي شملتها الدراسة لم تحقق أي عائد من استثماراتها في الذكاء الاصطناعي حتى الآن.

وفي السياق ذاته، حذر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن إيه آي” الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، من خسائر ممكنة من الاستثمارات الهائلة في هذا المجال.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك فقاعة ذكاء اصطناعي، قال ألتمان “أعتقد أن بعض المستثمرين سيخسرون الكثير من المال على الأرجح”.

وعبر التاريخ، تسببت التغيرات الصناعية والتكنولوجيا الواسعة في مكاسب كبيرة لبعض المستثمرين وخسائر كبيرة أيضا للبعض، وربما هذا هو ما ستشهده الأسواق في السنوات المقبلة في ظل منافسة شرسة على السبق والتفوق في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.