الأخبار|إسرائيل

مديرة برنامج الغذاء العالمي: “الجوع في غزة حقيقي”

أكدت حماس أن المجاعة التي يفرضها الاحتلال على قطاع غزة تمثل جريمة متعمدة ضد الإنسانية
أكدت حماس أن المجاعة التي يفرضها الاحتلال على قطاع غزة تمثل جريمة متعمدة ضد الإنسانية (AP)
Published On 29/8/2025
|
آخر تحديث: 07:37 AM (توقيت مكة)

قالت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يوم الخميس، إن زيارتها الأخيرة إلى قطاع غزة كشفت بوضوح “النقص الحاد في الغذاء”، مؤكدة أنها التقت بأمهات وأطفال “يتضورون جوعاً”، في وصف مباشر للواقع الميداني.

وأضافت ماكين أنها بحثت الأمر مع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه “كان قلقاً بشكل واضح من أن الناس لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء”، رغم نفيه في وقت سابق وجود مجاعة ووصفها بأنها “دعاية من حركة حماس” على حد زعمه.

وشددت ماكين على أنها حثت نتنياهو على ضرورة مضاعفة الجهود الفورية لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية، وضمان “الوصول والأمن لقوافلنا أمران حاسمان”.

كانت الهيئة العالمية المعنية بالأزمات الغذائية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن مدينة غزة دخلت مرحلة المجاعة، وأن الخطر مرشح للانتشار في كامل القطاع ما لم يُتخذ إجراء عاجل لوقف إطلاق النار ورفع القيود عن المساعدات الإنسانية.

المصدر: الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية

إعلان