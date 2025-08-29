مديرة برنامج الغذاء العالمي: “الجوع في غزة حقيقي”

قالت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يوم الخميس، إن زيارتها الأخيرة إلى قطاع غزة كشفت بوضوح “النقص الحاد في الغذاء”، مؤكدة أنها التقت بأمهات وأطفال “يتضورون جوعاً”، في وصف مباشر للواقع الميداني.

وأضافت ماكين أنها بحثت الأمر مع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه “كان قلقاً بشكل واضح من أن الناس لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء”، رغم نفيه في وقت سابق وجود مجاعة ووصفها بأنها “دعاية من حركة حماس” على حد زعمه.

#Gaza is at a breaking point. I've just seen it myself.

@WFP operates in conflict zones all over the world. Families in Gaza are starving—and we know how to deliver at scale.



We must revive our network of 200+ food distribution points, community kitchens & bakeries ASAP. — Cindy McCain (@WFPChief) August 28, 2025

وشددت ماكين على أنها حثت نتنياهو على ضرورة مضاعفة الجهود الفورية لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية، وضمان “الوصول والأمن لقوافلنا أمران حاسمان”.

كانت الهيئة العالمية المعنية بالأزمات الغذائية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن مدينة غزة دخلت مرحلة المجاعة، وأن الخطر مرشح للانتشار في كامل القطاع ما لم يُتخذ إجراء عاجل لوقف إطلاق النار ورفع القيود عن المساعدات الإنسانية.