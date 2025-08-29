الأخبار

الاحتلال يعلن بدء الهجوم على مدينة غزة (فيديو)

Published On 29/8/2025
آخر تحديث: 03:50 PM (توقيت مكة)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مدينة غزة “منطقة قتال خطيرة” فيما يستعد لاحتلالها، في وقت كثف فيه الغارات العنيفة في مناطق عديدة من كبرى مدن القطاع.

يأتي ذلك في وقت حذرت فيه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” من أن تكثيف العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة سيعرض نحو مليون شخص لنزوح قسري جديد، ويفاقم المعاناة ويدفع المزيد من المواطنين نحو الكارثة.

بدء العمليات التمهيدية

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي “بدأنا العمليات التمهيدية للهجوم على مدينة غزة ونعمل في هذه الأثناء بقوة شديدة في مشارف المدينة”.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر، أن الاحتلال ينسف مباني سكنية في جباليا البلد شمالي غزة.

وجاء في بيان نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي على “إكس” أنه ابتداء من اليوم “الجمعة في تمام الساعة 10:00 (07:00 بتوقيت غرينتش) لا تشمل حالة الهدنة التكتيكية المحلية والمؤقتة للأنشطة العسكرية منطقة مدينة غزة والتي ستعتبر منطقة قتال خطيرة”، على حد قوله.

ورغم تزايد الضغوط الدولية والمحلية على إسرائيل لإنهاء الحرب، أعلن جيش الاحتلال أمس الخميس أن قواته “تواصل عملياتها” في أنحاء قطاع غزة، جميعه.

ويوم الأربعاء، أكد الاحتلال أن إخلاء مدينة غزة من سكانها “أمر لا مفر منه” بعدما أقرت الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، خطة احتلال مدينة غزة.

قوافل الشهداء في غزة

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد 44 فلسطينيا جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر اليوم، من بينهم 13 من منتظري المساعدات.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن أكثر من 12 فلسطينيا استشهدوا، جراء الاستهداف الإسرائيلي لخيام النازحين ومنتظري المساعدات في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن طفلة فلسطينية استشهدت جراء إطلاق آليات الاحتلال النار باتجاه خيام النازحين في مواصي خان يونس.

وذكرت المصادر للجزيرة مباشر، أن طائرات الاحتلال استهدفت النازحين في النادي الأهلي بحي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين.

المصدر: الجزيرة مباشر + الفرنسية

