شاهد: لحظة سقوط طائرة “F-16” بمعرض في بولندا

شهد معرض الطيران “إير شو 2025” في مدينة رادوم البولندية، الخميس، حادثة مأساوية، حيث تحطمت طائرة مقاتلة من طراز “F-16” تابعة لفريق العروض الجوية الرسمي للقوات الجوية البولندية “Tiger Demo Team، واشتعلت النيران في الطائرة فور ارتطامها بالأرض.

وذكر الصحفي داويد أوفتشارك، الذي كان شاهدا على الحادث، أن الطائرة “انخفضت بشكل حاد فوق المدرج ولم ترتفع مجددا، بل ارتطمت بالأرض واندلعت فيها النيران على الفور”، بحسب موقع “echodnia“.

وفي وقت لاحق أكدت السلطات مصرع قائد الطائرة، حيث أظهرت المعلومات أن الطيار البولندي الشهير ماجيت “سلاب” كراكويان هو من كان يقودها أثناء التدريبات استعدادا لعروض الطيران.

وتعد فرقة “Tiger Demo” فريق العرض الرسمي للقوات الجوية البولندية، وتعمل انطلاقا من قاعدة بوزنان العسكرية التي تضم أيضا سرب طائرات “F-16 Jastrząb”.

وأعلنت السلطات المختصة فتح تحقيق لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.