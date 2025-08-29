هيئة البث تكشف تفاصيل الاستعدادات الإسرائيلية لاحتلال غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يستعد حاليا لبدء عملية عسكرية واسعة في مدينة غزة، حيث سيتم استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط.

وسينضم جزء من هؤلاء مباشرة إلى العملية في القطاع، بينما ستُستخدم الأغلبية لاستبدالهم بالقوات النظامية في الجبهات الأخرى، وتوقعت الهيئة زيادة التوتر بين صفوف قوات الاحتياط إذا استدعاهم الجيش للعمل في الضفة الغربية.

وبحسب الهيئة، فقد أوضحت الرسائل التي نُقلت من المستوى السياسي خلال الأيام الأخيرة أن “العملية العسكرية ستنطلق قريبا، وعليكم تسريع عملية إجلاء السكان من غزة“.

وقالت الهيئة إن إسرائيل ستوقف عمليات إسقاط المساعدات الجوية على مدينة غزة، وستقلص إدخال المساعدات إلى شمال القطاع خلال الأيام المقبلة.

خيارات الرد على السلطة الفلسطينية

ومن المقرر أن يناقش “الكابينت”، يوم الأحد، إجراءات ضد السلطة الفلسطينية، في أعقاب توقعات بالحملة الدولية للاعتراف بدولة فلسطين الشهر المقبل، في حين يجري بحث خيار إعلان السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية.

وتشمل البدائل المطروحة وفقا لهيئة البث الإسرائيلية:

مصادرة أموال السلطة الفلسطينية.

إخلاء خان الأحمر.

تنفيذ خطوات رمزية في منطقة “إيه 1 كيه”.

وعقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اجتماعا بشأن بدائل للسلطة في الخليل على خلفية مبادرة وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، لكن الاجتماع انتهى من دون اتخاذ قرارات حاسمة حتى الآن.

احتمال التصعيد في الضفة الغربية

في الوقت نفسه، يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال تصعيد في الأراضي الفلسطينية خلال شهر سبتمبر/أيلول، خاصة مع حساسية فترة الأعياد وبدء موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.