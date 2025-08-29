3 أمور إذا كشفت عنها في مقابلة العمل.. على الأرجح لن يتم توظيفك

حذرت سوزي ويلش، الكاتبة الأكثر مبيعا في صحيفة “نيويورك تايمز” والمدير التنفيذي لإحدى المؤسسات، من أن الكشف عن 3 أمور في مقابلة العمل قد يُفقد المرشح فرصه في التوظيف.

1- الرغبة في تأسيس مشروع خاص

قالت ويلش إن إخبار مسؤول التوظيف برغبتك في إطلاق مشروعك الخاص مستقبلا، قد يُفهم على أنه تخطيط للرحيل قبل بدء العمل، ما يجعل الشركات مترددة في الاستثمار بك.

2- التوازن بين العمل والحياة

رغم أن الموظفين يسعون لذلك، إلا أن الإعلان عنه كأولوية قصوى قد يضعف فرص التوظيف، إذ ترغب الشركات في التأكد من أن أهداف المرشح تتماشى مع أهداف المؤسسة وأنه متحفز ومنتج.

3- التسريح من وظيفة سابقة

وحذرت ويلش من ذكر التسريح ببساطة، موضحة أنه يجب تقديم سياق يوضح الظروف، مثل إغلاق قسم كامل لم يعد يناسب مهاراتك، لتجنب تفسير الأمر على أنه ضعف أداء.

وإلى جانب الأجوبة، يكشف بعض مديري التوظيف عن استخدامهم أساليب غير مباشرة لاختبار المرشحين.

ففي نقاش على موقع “ريديت” (Reddit)، وهو منصة تواصل اجتماعي شهيرة يشارك فيها المستخدمون موضوعاتهم ويتبادلون الخبرات والآراء، أشار أحدهم إلى وضع إبريق ماء وكوب أثناء المقابلة لمعرفة من سيشرب، حيث فُسّر شرب الماء بهدوء بأنه مؤشر على الثقة والارتياح.

في حين ذكر آخر أنه كان يسأل المرشحين عن هواياتهم ثم يطرح سؤالا غير دقيق عنها، ليرى كيف يتعاملون: هل سيشعرونه بالحرج أم يجيبون بلطف ويشرحون له، بل وربما يثيرون حماسه للهواية.