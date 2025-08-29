400 ألف إصابة في 31 دولة.. الصحة العالمية تحذر من انتشار وباء جديد

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن تفشي وباء الكوليرا يزداد بشكل حاد هذا العام، مع تسجيل أكثر من 409 آلاف إصابة و4738 حالة وفاة في 31 دولة حتى 17 أغسطس/آب الجاري.

وأكدت المنظمة أن وضع الكوليرا في العالم يواصل التدهور، مدفوعا بـ”النزاع والفقر”، مشيرة إلى أن النزاعات والنزوح الجماعي والكوارث الطبيعية والتغير المناخي أسهمت في تفشي المرض، لا سيما في المناطق الريفية والمناطق المتضررة من الفيضانات حيث يعوق ضعف البنية التحتية والوصول المحدود إلى الرعاية الصحية تقديم العلاج الفوري.

ارتفاع معدل الوفيات رغم انخفاض الإصابات

وأوضحت المنظمة أن عدد الإصابات انخفض بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكن عدد الوفيات ارتفع بنسبة 46%، مما يعكس ثغرات خطيرة في معالجة الحالات وتأخر الحصول على الرعاية الصحية.

وأشارت إلى أن معدل الوفيات تجاوز 1% في ست دول، بينما سجلت جمهورية الكونغو وتشاد أعلى معدلات وفاة في العالم، بنسبة 7.7% و6.8% على التوالي.

السودان الأكثر تضررا في إفريقيا

وجاء السودان في مقدمة الدول الأكثر تأثرا بالكوليرا في العالم، حيث سجلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أكثر من 2400 وفاة منذ سنة في 17 ولاية من أصل 18 ولاية.

الكوليرا وطرق الوقاية

وينتقل مرض الكوليرا عادة عبر مياه وأطعمة ملوثة بالبكتيريا الضمية، ويصاحبه إسهال حاد.

ورغم سهولة علاجه عادة عبر إعادة ترطيب المريض، فإن المرض قد يؤدي إلى الوفاة في غضون ساعات إذا تعذر العلاج.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن خطر انتشار الكوليرا داخل الدول وفي ما بينها لا يزال مرتفعا للغاية، مما يستدعي تكثيف الجهود الصحية والوقائية لمكافحة الوباء، خاصة في المناطق الأكثر ضعفا.