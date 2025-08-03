استشهاد 10 فلسطينيين في استهداف إسرائيلي جديد لطالبي المساعدات شمالي غزة (فيديو)

استشهد 10 فلسطينيين على الأقل، وأصيب العشرات بجروح متفاوتة، إثر استهداف مباشر نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجموعات من طالبي المساعدات الإنسانية في منطقة محور زيكيم شمالي قطاع غزة، اليوم الأحد، في جريمة جديدة تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة على المدنيين خلال بحثهم عن الغذاء في ظل الحصار الخانق.

وأكدت مصادر محلية للجزيرة مباشر أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع بسبب وجود إصابات حرجة، في وقت تعاني فيه المنظومة الصحية في القطاع من شبه انهيار، وسط نقص حاد في المستلزمات الطبية ومنع إدخالها من قِبل قوات الاحتلال.

وتظهر مشاهد مصورة وصول جثامين الشهداء إلى أحد المستشفيات الميدانية، وقد لفها التراب وآثار النزيف، في مشهد صادم يعكس حجم المعاناة التي يعيشها الغزيون وهم يتزاحمون على طوابير المساعدات في محاولة للنجاة من الجوع المحكم.

ويعد هذا الهجوم امتدادا لسلسلة من المجازر التي استهدفت المدنيين في مناطق توزيع الإغاثة خلال الشهور الماضية، ما يرفع عدد شهداء “لقمة العيش” الذين وصلوا إلى المستشفيات منذ بدء العدوان إلى 1,487 شهيدا، فيما بلغت حصيلة الإصابات 10,578 جريحا، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع الحصيلة العامة للشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 60,839 شهيدا، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى 149,588 إصابة، في ظل وجود عدد غير معلوم من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استهدافها المتكرر وتعطل المعدات.