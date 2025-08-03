الكوليرا تفتك بدارفور غربي السودان.. 149 وفاة وآلاف الإصابات وسط غياب الاستجابة الطبية

أعلنت المنسقية العامة للنازحين في دارفور غربي السودان ارتفاع عدد الوفيات جراء تفشي وباء الكوليرا في الإقليم إلى 149 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 3547 حالة.

وقال المتحدث باسم المنسقية، آدم رجال، إن الوباء يشهد انتشارا مقلقا في عدد من مخيمات النزوح، خاصة في مناطق طويلة وجبل مرة ومدينة نيالا، وسط ضعف الاستجابة الصحية.

وأضافت المنسقية أن الإصابات والوفيات سُجلت في مناطق طويلة ومارتال وقولو بولاية شمال دارفور، ومنطقة جبل بوسط دارفور، إضافة إلى مخيمات كلمة وعطاش ودريج والسلام للنازحين في ولاية جنوب دارفور.

الأوضاع الصحية تزداد سوءا

وأكدت أن الأوضاع الصحية في هذه المناطق تزداد سوءا، في ظل غياب الخدمات الطبية وشح الأدوية والمستلزمات الضرورية، مطالبة الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لاحتواء الأزمة، وفقا للبيان.

وتتزامن الكوارث الصحية في البلاد هذه الأيام مع المعاناة جراء استمرار حرب متواصلة منذ منتصف إبريل/نيسان 2023 بين الجيش وقوات “الدعم السريع”، خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدَّر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.