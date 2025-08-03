“تجنبا لمخاطر حادث نووي”: غروسي يحذر من مغبة العمليات العسكرية قرب مفاعل زابوريجيا النووي في أوكرانيا

حذر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي السبت من مغبة العمليات العسكرية قرب منشأة زابوريجيا النووية في أوكرانيا معتبرا أن تجنب التصعيد في الموقع يعد أمرا ضروريا “لتجنب مخاطر أي حوادث نووية” وذلك بعد تعرض المنطقة لقصف جوي.

ويخضع الموقع لسيطرة روسيا منذ مارس/ آذار عام 2022.

وطالب غروسي بتوخي “أقصى درجات ضبط النفس العسكري بالقرب من المنشآت النووية” بعد غارة وقعت بالقرب من محطة الطاقة النووية جنوب شرقي أوكرانيا.

وكان أعضاء من فريق الوكالة قد أكدوا سماع دوي انفجارات ورؤية أعمدة الدخان تتصاعد فوق المنطقة المحيطة بالمنشآة النووية التي تسيطر عليها روسيا داخل الأراضي الأوكرانية.

ونشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأكيدا للخبر على صفحتها على منصة إكس.

The IAEA team at Ukraine’s Zaporizhzhya Nuclear Power Plant heard explosions and saw smoke coming from a nearby location where the plant said one of its auxiliary facilities was attacked today, Director General @rafaelmgrossi said: https://t.co/707WUDk9sg pic.twitter.com/Arhh9YbWff — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) August 2, 2025

ونقل غروسي عن موظفين في محطة زابوريجيا للطاقة النووية قولهم إن منشأة مساعدة بالقرب من المحطة الرئيسية تعرضت للقصف بمسيرات وذخيرة مدفعية.

وقال غروسي في بيان إن فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنتشر في المحطة سمع انفجارات ورأى دخانا يتصاعد من المنطقة، التي تقع على بعد نحو كيلومتر واحد من محيط المحطة الرئيسية.

وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية “أي هجوم في محيط محطة للطاقة النووية – بغض النظر عن الهدف المقصود – يشكل مخاطر محتملة على السلامة النووية ويجب تجنبه”.

وأضاف “مرة أخرى، أدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس العسكري بالقرب من المنشآت النووية لمنع استمرار خطر وقوع حادث نووي”.

وتقع محطة الطاقة النووية في مدينة إنرجودار التي تسيطر عليها روسيا على الضفة الجنوبية لنهر دنيبرو، وهي المحطة الأكبر من نوعها في أوروبا.

ولعبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دورا محوريا في حماية ومراقبة سلامة محطات الطاقة النووية في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي الشامل عام 2022.

وترسل الوكالة بانتظام فرقا من الخبراء إلى مواقع المفاعلات النشطة في المناطق الغربية من ريفني وخميلنيتسكي، وتتواجد بشكل دائم في محطة

زابوريجيا منذ سبتمبر/ أيلول .2022