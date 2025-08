“تجنبا لمخاطر حادث نووي”: غروسي يحذر من مغبة العمليات العسكرية قرب مفاعل زابوريجيا النووي في أوكرانيا

حذر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي السبت من مغبة العمليات العسكرية قرب منشأة زابوريجيا النووية في أوكرانيا معتبرا أن تجنب التصعيد في الموقع يعد أمرا ضروريا “لتجنب مخاطر أي حوادث نووية” وذلك بعد تعرض المنطقة لقصف جوي.

ويخضع الموقع لسيطرة روسيا منذ مارس/ آذار عام 2022.

وطالب غروسي بتوخي “أقصى درجات ضبط النفس العسكري بالقرب من المنشآت النووية” بعد غارة وقعت بالقرب من محطة الطاقة النووية جنوب شرقي أوكرانيا.

وكان أعضاء من فريق الوكالة قد أكدوا سماع دوي انفجارات ورؤية أعمدة الدخان تتصاعد فوق المنطقة المحيطة بالمنشآة النووية التي تسيطر عليها روسيا داخل الأراضي الأوكرانية.

ونشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأكيدا للخبر على صفحتها على منصة إكس.

The IAEA team at Ukraine’s Zaporizhzhya Nuclear Power Plant heard explosions and saw smoke coming from a nearby location where the plant said one of its auxiliary facilities was attacked today, Director General @rafaelmgrossi said: https://t.co/707WUDk9sg pic.twitter.com/Arhh9YbWff

— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) August 2, 2025