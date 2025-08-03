حماس تنعى شهيدا تصدى لجرائم المستوطنين في الضفة وتدعو لغضب شعبي

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان صحفي السبت، الشهيد معين صبحي أبو كبر ديرية الذي ارتقى خلال التصدي لهجوم المستوطنين على سهل محفوريا قرب بلدة عقربا جنوب شرق نابلس، حيث أسفرت الاعتداءات المتصاعدة للمستوطنين عن استشهاده وإصابة خمسة آخرين.

وأكدت الحركة في بيانها تصاعد جرائم القتل والاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية، مطالبة بنفير واسع وغضب شعبي للتصدي لهذه الجرائم وردع بطش المستوطنين والاحتلال.

ودعت حماس إلى مواجهة الاعتداءات الاستيطانية بكل قوة، وإشعال الغضب في كافة مناطق الضفة الغربية لوقف ما وصفته بـ”الجرائم البشعة”.

كما حثت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس على “المشاركة الحاشدة في الفعاليات الميدانية والوقفات الإسنادية لأهالي قطاع غزة، الذين يواجهون حرب إبادة وتجويع ظالم منذ أكثر من 22 شهراً، فضلاً عن الدعوة للوحدة من أجل حماية المقدسات الإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك”.

وداع الشهيد معين صبحي أبو كبر ديرية، الذي ارتقى خلال التصدي لهجوم المستوطنين على سهل محفوريا قرب بلدة عقربا جنوب شرق نابلس. pic.twitter.com/APbK7ReZHt — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 2, 2025

,تشهد الضفة الغربية تصاعدًا كبيرا في اعتداءات المستوطنين المتطرفين، حيث نفذوا في الأسابيع الأخيرة سلسلة من الهجمات على بلدات شرق رام الله، وأضرموا النيران في مركبات ببلدات كفر مالك وأبو فلاح وبيتن وبرقة.

وفي ظل حرب الإبادة المستمرة، أسفر عنف الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عن استشهاد ما لا يقل عن 1011 فلسطينيًا وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألف فلسطيني، بحسب بيانات رسمية فلسطينية.

وفي قطاع غزة، تواصل إسرائيل ارتكاب جرائم إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أدى إلى أكثر من 207 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة العديدين.