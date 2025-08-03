رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق: “نتنياهو وحكومته يتحملون مسئولية فشل لا يغتفر” في غزة

قال رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي أيزنكوت السبت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته يتحملون مسؤولية الفشل الذي لا يغتفر وسوء إدارة الحرب في غزة التي أودت بإسرائيل إلى الوضع الحالي.

وجاءت تصريحات إيزنكوت ضمن تعليقه على مقطع مصور نشرته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للرهائن الأسرى لديها.

ونقلت صحيفة يدعوت أحرونوت عن أيزنكوت قوله “بصفتي رئيس أركان سابق للجيش، لم أتخيل أبدا أننا سنرى يوما ما صورا لليهود وهم يحتضرون دون أن يوجد من ينقذهم، نتنياهو ووزراء حكومة 7 أكتوبر/ تشرين الأول يتحملون مسئولية فشل لا يغتفر وسوء إدارة الحرب التي أوصلتنا إلى هذه الوضع”.

وأضاف “يجب أن يجتمعوا على الفور ويتخذوا قرارا يهوديا أخلاقيا قائما على القيم – للتوقيع على اتفاق فوري بشأن الرهائن، اتفاق شامل واحد، حتى لو كان ذلك على حساب وقف إطلاق نار دائم. سنكمل هزيمة حماس، هذا هو واجبنا”.

ظهر الأسير الإسرائيلي في قطاع غزة أفياتار دافيد، في تسجيل مصور، متحدثا عن معاناته الشديدة من نقص الغذاء وسوء حالته الصحية، بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وتخلي حكومته عنه.

وعبَّر الأسير، في رسالة وجَّهها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن شعوره بالتخلي عنه قائلا “أشعر أنه تم التخلي عني هنا، من المفترض أن تهتم بي وبجميع الأسرى”.

واختتم أفياتار حديثه بقوله “كل يوم يمر جسدي يضعف أكثر وأكثر، أنا في طريقي إلى الموت، وما أقوم بفعله الآن هو حفر قبري بيدي. الوقت يمر وينفد، وأنتم فقط من تستطيعون أن توقفوا ذلك من خلال صفقة تبادل”.

وصدمت ملامح الهزال الشديد على الرهينتين داخل أحد الأنفاق كثيرا من الإسرائيليين، وأعادت إلى أذهانهم صورا للأسرى المحررين من معسكرات الاعتقال الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية.