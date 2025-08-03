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سوريا: إغلاق ممر “بصرى الشام” الإنساني بعد خرق وقف إطلاق النار في السويداء

سوريا، في ١٨ يوليو/تموز ٢٠٢٥. تجددت الاشتباكات بين قبيلة بدوية وطائفة درزية في محافظة السويداء، جنوب سوريا
سوريا، في 18 يوليو/تموز 2025. تجددت الاشتباكات بين قبيلة بدوية وطائفة درزية في محافظة السويداء، جنوبي سوريا (غيتي إيميجز)
3/8/2025-|آخر تحديث: 05:54 PM (توقيت مكة)

أعلن التلفزيون السوري، اليوم الأحد، إغلاق السلطات ممر بصرى الشام الإنساني بدرعا بشكل مؤقت.

ونقل التلفزيون السوري عن مصدر بوزارة الداخلية أن إغلاق الممر يأتي بعد خرق “خارجين عن القانون” لاتفاق وقف إطلاق النار بالسويداء ومهاجمة قوات الأمن الداخلي.

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وأكد مراسل الجزيرة مباشر في وقت سابق اليوم مقتل عنصر من قوات الأمن العام وجرح آخرين جراء تقدم لمسلحين من الدروز بريف السويداء جنوبي سوريا.

وتأتي الهجمات التي شنتها هذه المجموعات على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار القائم منذ أسبوعين.

وتشهد السويداء وقفا لإطلاق النار منذ مساء 19 يوليو/تموز الماضي، وذلك عقب اشتباكات دامية دامت أسبوعا وخلفت مئات القتلى. وبدأت الاضطرابات بمناوشات بين المجموعات الدرزية المسلحة وأخرى من عشائر عربية، وتدخلت القوات السورية لفض الاشتباك، بيد أنها تعرضت للاستهداف من المسلحين المسيطرين على مدينة السويداء، وكذلك من جانب إسرائيل التي قصفت القوات الأمنية والعسكرية السورية بشكل مكثف.

قصف إسرائيلي

جاء ذلك تزامنا مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مهاجمة 4 مواقع ومصادرة أسلحة جنوبي سوريا مساء أمس السبت.

وأضاف جيش الاحتلال -في بيان- أن قواته دهمت 4 أهداف بشكل متزامن في قرية حضر وصادرت وسائل قتالية. وتابع أنه استجوب عددا ممن ادعى أنهم متورطون في تهريب أسلحة في المنطقة. وذكر البيان أن قوات الفرقة 210 تنتشر في المنطقة وتعمل لمنع تمركز ما وصفها بـ”عناصر إرهابية” في المنطقة الحدودية.

قصف قوات سوريا الديمقراطية

وكانت وكالة الأنباء السورية أعلنت مساء أمس السبت عن إصابة 7 بجروح جراء قصف لقوات سوريا الديمقراطية براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية على قرية الكيارية بريف منبج شرقي حلب.

وفي السياق نفسه أكدت وزارة الدفاع السورية تمكن قواتها من صد عملية تسلل قامت بها قوات سوريا الديمقراطية على إحدى نقاط انتشار الجيش بريف منبج شرقي حلب.

وأوضحت وزارة الدفاع السورية أن هجوم قوات سوريا الديمقراطية أدى لإصابة 4 من عناصر الجيش و3 مدنيين بجروح متفاوتة.

ومن جانبه أعلن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية استخدام حقها في الدفاع المشروع تجاه الهجمات على دير حافر.

المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع سورية

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