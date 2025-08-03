شاهد: ألوية الناصر صلاح الدين تقصف تجمعا لجنود الاحتلال وآلياته شمال خان يونس

نشرت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، مساء اليوم الأحد، مشاهد مصورة توثق عملية قصف نفذتها وحداتها الميدانية ضد تجمع لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في منطقة “كفة القرارة” شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، باستخدام قذائف الهاون، وذلك في إطار ردها على “المجازر المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني”، وفق تعبيرها.

وبدأت المشاهد المصورة بمقطع أرشيفي صوتي للمؤسس الشهيد جمال أبو سمهدانة “أبو عطايا”، استعيدت فيه مقولته الشهيرة التي شكلت مرتكزا لعقيدة الألوية “يجب التمسك بخيار الفداء والمقاومة، يجب التمسك بالسلاح. الشهداء الذين قضوا على ثرى هذا الوطن من أجل تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والتحرير والعودة. لا تتخلوا عن سلاحكم مهما كان الثمن، واصلوا القتال، واصلوا ضرب عدوكم في كل الأماكن التي تستطيعون الوصول إليها”.

وعرض الفيديو لقطات لمقاتل من الألوية أثناء قيامه بتجهيز قذائف الهاون وتحديد الأهداف قبل تنفيذ القصف، بينما ردد قول الله تعالى “وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى”، معلنا أن “العملية تستهدف تجمعا لتموضع حشود العدو في منطقة كفة القرارة”.

وأكدت الألوية في المشاهد أن هذه العملية تأتي في سياق “معركة مستمرة”، مشددة على أن خيار المقاومة باقٍ، وأنها مستمرة في استهداف مواقع وتجمعات الجيش الإسرائيلي أينما أمكن الوصول إليه، رغم العدوان والحصار المفروض على قطاع غزة منذ أشهر.