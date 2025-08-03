جرحى في قصف لقوات سوريا الديمقراطية على ريف منبج والجيش يرد بضربات “دقيقة”

أصيب سبعة أشخاص بينهم أربعة من أفراد الجيش السوري وثلاثة مدنيين بجروح، السبت، جراء قصف نفذته قوات سوريا الديمقراطية (قسد) براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية على قرية الكيارية بريف منبج شرقي حلب، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية ووزارة الدفاع السورية.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن قوات الجيش تمكنت من صد عملية تسلل نفذتها قوات سوريا الديمقراطية تجاه إحدى نقاط انتشار الجيش في ريف منبج، مؤكدة أن وحداتها تتعامل مع مصادر النيران التي استهدفت القرى القريبة من خطوط الانتشار.

وأوضحت الوزارة أن الهجوم الذي شنته قوات سوريا الديمقراطية “غير مسؤول” وأن أسبابه لا تزال مجهولة، مشددة على استمرار الجيش في اتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على مصادر الاعتداءات وحماية المدنيين في المنطقة.

إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع لـ سانا: تمكنت قوات الجيش العربي السوري الساعة 21:40 من صد عملية تسلل قامت بها قوات "قسد" على إحدى نقاط انتشار الجيش بريف منبج قرب قرية الكيارية.#وزارة_الدفاع#سانا pic.twitter.com/5sB9suPzGv — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@Sana__gov) August 2, 2025

وفي خبر لاحق، أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية لوكالة سانا بأن وحدات الجيش السوري “تنفذ حاليا ضربات دقيقة، تستهدف مصادر النيران التي استخدمتها قوات سوريا الديمقراطية في قصف قرية الكيارية”.

وأوضحت الإدارة أن قوات الجيش تمكنت من رصد راجمة صواريخ ومدفع ميداني استُخدما في الاعتداء، وذلك في محيط مدينة مسكنة الواقعة شرقي محافظة حلب، مؤكدة أن العمليات مستمرة لتحييد مصادر التهديد وضمان أمن القرى والبلدات القريبة من خطوط الانتشار.