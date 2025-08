كندا ملتزمة بكل “صرامة” بعدم تصدير أسلحة إلى إسرائيل يمكن استخدامها في الحرب في غزة

أكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند التزام بلادها الراسخ بعدم السماح بتصدير أي معدات عسكرية إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة، مضيفة أن الحكومة الكندية لم تصدر أي تصريح جديد لهذا النوع من السلع منذ يناير/ كانون الثاني 2024.

وأوضحت أناند، في بيان نُشر على الموقع الرسمي للحكومة الكندية، أن “اكندا اتخذت منهجا صارما وتواصل انتهاجه منذ يناير/ كانون الثاني عام 2024 بوقف إصدار التصاريح الجديدة الخاصة بسلع محددة يمكن استخدامها في غزة ولم يتم إصدار تصريح واحد جديد”.

ونشر موقع الخارجية الكندية على حسابه على منصة إكس رابطا للبيان الذي شددت فيه أناند على أن القانون الكندي يحظر تصدير أي سلع عسكرية خاضعة للرقابة دون الحصول على تصاريح سارية، وأن أي خرق لهذا القانون سيؤدي إلى عواقب قانونية تشمل الغرامات، والمصادرة، والملاحقة القضائية.

Statement by Minister Anand on flawed report released earlier this week concerning Canadian arms exports

