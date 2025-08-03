لغز الطفل أمير.. أسرته لا تعلم عنه شيئا وضابط أمريكي يعلن استشهاده في غزة (فيديو)

بعد أيام من تداول فيديو لضابط أمريكي في قطاع غزة، يؤكد فيه استشهاد الطفل “أمير”، الذي ظهر في مقطع مصور قرب نقاط توزيع المساعدات الأمريكية، ناشدت عائلة الطفل جميع الجهات الدولية والإنسانية التحقيق في مصير ابنها.

وظهر الطفل عبد الرحيم محمد الجرابعة، الملقب بـ”أمير”، في فيديو مؤثر وهو يحمل كيسا من الطحين وبعض المواد الغذائية البسيطة قبل أن يختفي أثره تماما.

”لم يحصل إلا على الفتات وقـتـ ـلـوه”.. جندي أمريكي خدم في نقطة مساعدات بـ #غزة يروي جريمة إسرائيل بحق الطفل الفلسطيني أمير#الجزيرة_مباشر #المسائية pic.twitter.com/8RVRKna1C3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 29, 2025

منذ مايو

وقالت أسرة الطفل إنها لا تعلم عنه شيئا منذ فقدته أواخر مايو/أيار الماضي، إلا بعد أن شاهدته في فيديو الضابط الأمريكي أنطونيو أغويلار، المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الأسبوع الأخير من يوليو/تموز.

وأكد أغويلار في المقطع استشهاد الطفل مباشرة بعد حصوله على المساعدات، عند إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على منتظري المساعدات بالقرب من مقر ما تُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”.

وقالت أم عبد الرحيم، سهام الجرابعة، للجزيرة مباشر “أبحث عنه للآن ولم أجده، أناشد بمعرفة مصيره، هل هو حي أم ميت، أين اختفى؟ لم نجده لا في المستشفى ولا في أي مكان، ولا أحد يعلم أين هو”.

وعن سبب تسميته “أمير”، أشارت سهام إلى أن هذا اللقب أطلقه عليه ضابط أمريكي، واسمه الحقيقي هو عبد الرحيم، مضيفة “ذهبت عند رجل أمريكي اليوم، وأعطيته الصور، وقال لم أره”.

مطالبات بالتحقيق

وفقد الطفل عبد الرحيم (11 عاما) والده في قصف سابق للاحتلال، كما أصيبت أمه ومكثت أياما في العناية المركزة، قبل أن تخرج لتعيش ظروفا مأساوية في مناطق النزوح.

ورغم الانتشار الكبير لمقطع الفيديو الذي نشره أغويلار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فما زال الغموض يحيط بمصير الطفل، إذ لم تتلق العائلة أي اتصال أو معلومة منذ ذلك الحين.

وطالبت العائلة بفتح تحقيق عاجل بشأن مصيره، خصوصا أن الفيديو الأخير يوثق لحظة تسلُّمه مساعدات من ضابط أمريكي، مما يفتح تساؤلات عن مكان وجوده الآن، وما إذا كان قد احتُجز أو أصيب أو نُقل إلى مكان آخر.