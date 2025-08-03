مسؤولون إسرائيليون: الحديث عن صفقة شاملة مجرد شعارات

أكد مسؤولون لهيئة البث الإسرائيلية، الأحد، أن الحديث عن صفقة شاملة في غزة لا يتعدى الشعارات، موضحين أن الحكومة لم تناقش أي مقترحات جديدة بهذا الشأن حتى اللحظة.

وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يأتي في ظل إعلان الحكومة الإسرائيلية استعدادها لمناقشة الخطوات المستقبلية في غزة خلال اجتماعها الثلاثاء المقبل، وفي حين تتصاعد المطالبات لرئيس الأركان باتخاذ قرارات واضحة حيال الأوضاع الراهنة.

وشهدت الأيام الأخيرة حديثا متزايدا في الأوساط الإسرائيلية عن إمكانية التوصل إلى صفقة شاملة في غزة، دون تأكيدات رسمية.

ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يتهرب كل مرة بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.

وأمس السبت، اعتبرت عائلات الأسرى الإسرائيليين أن الشروط التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية بشأن صفقة التبادل مع حركة حماس غير واقعية، وقالت: “حكومة نتنياهو تكذب علينا، ومن الممكن إعادة جميع أبنائنا إذا ما مورِس الضغط الشعبي اللازم”.

وأضافت: “شعبنا سيحاسب كل مسؤول عما يجري، وعلينا ألا نفرّط في المخطوفين ونتركهم في يد حماس”. كما شددت على ضرورة ألا يُسمح لحكومة نتنياهو بأن “تدمّر الوطن”.

واعتبرت العائلات أن توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة يعني الحكم بالموت على أبنائها، داعية إلى اتخاذ خطوات جدية وعملية من أجل ضمان عودتهم، وعدم الاكتفاء بالشعارات أو الشروط التي تعرقل الوصول لاتفاق تبادل أسرى.