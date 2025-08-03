مسيّرة يمنية تتسبب في دوي صفارات الإنذار ورفع حالة التأهب قرب غلاف غزة بإسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأحد أنه تمكن من اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من الأراضي اليمنية، وذلك أثناء اختراقها الأجواء الإسرائيلية ووصولها إلى عمق 600 متر داخل الحدود، وفق ما أوردته إذاعة الجيش وهيئة البث الرسمية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عملية الاعتراض جرت في أجواء بلدة بني نتساريم الواقعة ضمن غلاف غزة، حيث جرى رصد الطائرة وتفعيل منظومات الدفاع الجوي وفق البروتوكولات المعتمدة.

دوي صفارات الإنذار

وأوضحت أن الطائرة لم تتسبب بأي إصابات أو أضرار مادية، مشيرة إلى أنها كانت تحمل على الأرجح مواد أو معدات ذات طبيعة عسكرية، في حين لا تزال التحقيقات جارية لتحديد هدفها بشكل دقيق.

وبالتزامن مع الحادثة، دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق من محيط قطاع غزة، ما أثار حالة من التوتر والاستنفار الأمني في صفوف السكان وأجهزة الأمن.

رفع حالة التأهب

وأكدت مصادر أمنية إسرائيلية أن الجيش رفع حالة التأهب تحسبا لأي محاولات اختراق إضافية، مشيرة إلى أن القوات الأمنية تواصل عمليات المسح الجوي والبري لرصد أي تهديد محتمل.

وفي هذا السياق، كشفت إذاعة الجيش أن جماعة أنصار الله أطلقت خلال الشهر الأخير 6 طائرات مسيرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، زاعمة أنه جرى اعتراضها بالكامل دون أن تحقق أهدافها.

المرحلة الرابعة

وكانت جماعة أنصار الله، قد أعلنت نهاية الشهر الماضي، تصعيد عملياتها العسكرية ضد إسرائيل، مؤكدة أنها بدأت ما أطلقت عليها المرحلة الرابعة من الحصار، لتشمل استهداف جميع السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ إسرائيلية، وفي أي مكان يمكن الوصول إليه، محذرة من أن الشركات التي تتجاهل التحذيرات ستتعرض سفنها للهجوم بغض النظر عن وجهتها، وبغض النظر عن جنسيتها.