مناوي يحذر: هذا ما سيحدث في دارفور إذا استمرت “حكومة تأسيس” عامين

حذر حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي من أن استمرار ما وصفها بـ”حكومة تأسيس” عامين سيؤدي إلى نشوء دولة جديدة في دارفور كأمر واقع، على حد قوله.

ودعا مناوي إلى تحرك عاجل لحماية الإقليم وحمل السلاح لاستعادته بالكامل، على حد وصفه.

والأسبوع الماضي، أعلن “تحالف تأسيس” تشكيل مجلس رئاسي لحكومة برئاسة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وعبد العزيز الحلو نائبا له، بينما جرى اختيار محمد حسن التعايشي رئيسا للوزراء.

وكان مناوي قد قال، في وقت سابق، خلال اجتماع اللجنة السياسية للكتلة الديمقراطية “سنظل في تواصل مع المجتمع الدولي والقوى السياسية، حتى الدعم السريع إذا وجدنا له رؤية معقولة”.

يأتي ذلك في ظل تصاعد المعارك بمدينة الفاشر، حيث أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، تصديه لهجوم واسع شنته قوات الدعم السريع و”مرتزقة أجانب بينهم مقاتلون من كولومبيا“، على المحورين الشمالي الشرقي والجنوبي الغربي للمدينة، مؤكدا تكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

آخر معاقل الجيش في دارفور

وأخيرا، صعّدت قوات الدعم السريع من هجماتها على مدينة الفاشر، ولم تثمر جهود دولية في تحقيق هدنة إنسانية في المدينة المحاصرة من قِبل الدعم السريع منذ أكثر من عام لإدخال مساعدات إنسانية.

ومنذ 10 مايو/أيار 2024، تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش و”الدعم السريع”، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة التي تُعَد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

وتشكل مدينة الفاشر أهمية استراتيجية بالغة الأهمية للجيش السوداني؛ إذ فيها آخر معاقل الجيش في دارفور، كما أنها تشكل مقر قيادة القوات المشتركة، وتمثل خط الدفاع الأول عن مدينة الأبيض، كما يعني سقوطها سيطرة الدعم السريع على كامل ولايات دارفور.