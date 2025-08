منشور يشعل الفتنة.. هندوس متطرفون يخربون مساجد غرب الهند (فيديو)

رفعت حشود من الهندوس المتطرفين “علم الزعفران” -الخاص بالهندوس- على مئذنة مسجد في قرية يافات بمنطقة دوند، بعد هجوم على أماكن دينية عدة للمسلمين في أعمال عنف طائفية اندلعت في منطقة بونه بولاية ماهاراشترا الغربية في الهند.

وشهدت الولاية، الجمعة، أعمال العنف، بدعوى أنها “رد على منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نشره شاب مسلم، يُظهر تدنيس تمثال الملك الهندوسي شيفاجي”.

Pune, Maharastra A religiously motivated Hindu mob attacked a mosque in Yavat, Daund Taluka, allegedly on an objectionable post of whatsapp group. pic.twitter.com/0lnDubfLH2

وقال أحد سكان القرية المسلمين، طلب عدم الكشف عن هويته، للجزيرة مباشر، إن حشودا هندوسية هاجمت 4 مساجد ومنازل عدة في قريته، كما أضرموا النار في مركبات، وقاموا بتخريب ممتلكات تعود إلى أفراد من المجتمع المسلم.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حشدا كبيرا يقتحم مسجدا، ويرفع علم الزعفران فوق مئذنته، بينما يظهر حشد آخر يتجمع بالخارج.

وتُظهر مقاطع أخرى أن الحشد كان يرشق المسجد نفسه بالحجارة.

وأضاف المتحدث للجزيرة مباشر أن مسلمي القرية سلَّموا الشاب الذي شارك المنشور المثير للجدل إلى الشرطة التي انتشرت في القرية، وفرضت حظر تجوال فيها.

🚨 Social Media Sparks Communal Tension in Pune’s Yavat

A social media post by Syed (Sahakar Nagar, now detained) sparked communal violence in Yavat village, Daund tehsil, around midday on August 1, 2025.

The post, referencing a rape incident in Madhya Pradesh, went viral,… pic.twitter.com/qq8B35dAWU

— PULSE (@Pulsebyshinde) August 2, 2025