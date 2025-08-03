مودي يستغل “براهموس” لتهديد باكستان إذا تصرفت بشكل خاطيء

هدد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السبت، باكستان باستخدام صواريخ “براهموس” محلية الصنع ضدها إذا أقدمت على أي تصرف خاطيء خلال الفترة المقبلة.

وفي كلمة له أمام تجمع شعبي في مدينة فاراناسي، بولاية أوتار براديش شمالي البلاد وكما نقلت عنه صحيفة (هندوستان تايمز) قال مودي إن العالم شهد خلال “عملية السندور” قوة أسلحة الهند المحلية وفعالية أنظمة الدفاع الجوي لديها ونجاح طائراتها المسيرة، على حد قوله.

وأضاف مودي أن صواريخ براهموس “أثارت الرعب في قلوب أعداء الهند” وأنه “إذا اتخذت باكستان أي خطوة خاطئة جديدة، فإن صواريخ براهموس ستقضي على الإرهابيين” حسب تعبيره.

وأكد مودي، أن بلاده تتجه للتوسع في الاعتماد على الأسلحة محلية الصنع بعدما أنشأت العديد من شركات الدفاع وحدات إنتاج في ولاية أوتار براديش، الأمر الذي سيحول “الأسلحة محلية الصنع إلى قطاع أساسي في الجيش”.

يُذكر أن صاروخ “براهموس” الذي يصل مداه إلى 400 كيلومتر يتم تطويره بشكل مشترك بين الهند وروسيا، ويمكن إطلاقه من منصات برية وبحرية وجوية.

يذكر أن هجوما صاروخيا هنديا في مايو/ أيار الماضي تسبب في نشوب مواجهة عسكرية في بين الهند وباكستان أسفرت عن سقوط ضحايا من الجانبين، وأعلنت خلالها إسلام أباد إسقاط 5 طائرات تابعة للجيش الهندي.

واستمرت المواجهات العسكرية بين البلدين أربعة أيام، وتخللها تبادل القصف بالصواريخ والطائرات المسيّرة والمدفعية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 70 شخصًا ونزوح الآلاف من جانبي الحدود.

وأعلنت الولايات المتحدة، في العاشر من الشهر ذاته، التوصل إلى هدنة مفاجئة بمبادرة من الرئيس دونالد ترامب، في محاولة لاحتواء التصعيد بين الجارتين النوويتين.

وتتنازع الهند وباكستان السيادة على إقليم كشمير منذ تقسيم شبه القارة عام 1947، وقد تسبب النزاع في اندلاع ثلاث حروب.

كما يشهد الشطر الهندي من الإقليم تمردًا انفصاليًّا منذ عام 1989، أسفر عن مقتل عشرات الآلاف، معظمهم من المدنيين.